“El mayor logro en mi vida ha sido quererme”, Alex Roca superatleta con parálisis cerebral

“El mayor logro en mi vida ha sido quererme”, Alex Roca superatleta con parálisis cerebral

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Karla Guadarrama
por Karla Guadarrama

Alex Roca lucha contra el bullying en el mundo y es la primera persona en el mundo con parálisis cerebral que ha terminado un maratón

México
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Alex Roca es la primera persona en el mundo que ha terminado un maratón teniendo parálisis cerebral y el mayor logro en su vida ha sido quererse, pese a todo el rechazo desde su infancia y adversidades ante sus sueños.

Alex Roca rindió honor a su familia recordando cómo, en un instante, les cambió la vida. Recordó la creencia en que, pese a todo, él tenía el potencial de ser feliz, subrayando la importancia de que los más pequeños puedan confiar en quienes tienen cerca.

“Qué mala suerte, qué pena”, fueron las frases que marcaron su entorno. Frente a ello, intenta positivizar su realidad: Mi sueño es que las personas no tengan que temer una condición o discapacidad para que puedan valorar la vida.

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DESAFIAR LOS LÍMITES Y ROMPER PRONÓSTICOS

Todo el mundo le advertía que no podría caminar aunque fuera un kilómetro. A la fecha, Alex ha recorrido más de 70 carreras.

Cinco triatlones son muestra de que todos los sueños son posibles, invitando a buscar en el tiempo libre aquellos hobbies y actividades que a cada quien le gusten.

¿CÓMO ENFRENTARSE AL FRACASO?

Retirarse de una carrera por deshidratación le hizo cuestionarse sobre el fracaso, momento en el que entendió que este, cuando se suma al aprendizaje, es parte del éxito. Cambió la estrategia y regresó a esa competencia: la clave fue trabajar en equipo, convirtiéndose en el primer equipo en terminar la Titan Desert con un miembro con parálisis cerebral.

Correr es como la vida. En 2019 hizo su medio maratón, lo que provocó una llamada de Estados Unidos para realizarle la misma prueba de estudio en el pie que alguna vez se le hizo a Michael Jordan.

EL PROCESO DETRÁS DE CADA LOGRO

“Cuando logramos algo, no nos acordamos de todo lo que hemos hecho para estar aquí”, afirmó, pidiendo recordar el valor de tener salud, lo que le ha permitido correr en diferentes partes del mundo. Planteó la necesidad de probarse de a poco y conocerse para aprender y descubrir los sueños propios, analizando el proceso que permite ir mejorando.

Alex Roca es la primera persona en el mundo con parálisis cerebral que ha terminado un maratón, y aseguró que el mayor logro en su vida ha sido quererse, pese a todo el rechazo y las adversidades que enfrentó desde su infancia ante sus metas.

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ACTIVISMO, INCLUSIÓN Y REDES SOCIALES

Actualmente forma parte de la Fundación Barcelona y trabaja junto a su esposa para combatir el acoso escolar en diferentes lugares del mundo, buscando que las infancias no vivan lo mismo que él vivió.

“Las opiniones en este mundo son diversas. Actualmente, puedo decir que he recorrido 14 medios maratones y dos maratones también. Lo que intento en esta sociedad es romper tabúes. Mi objetivo en la moda es enseñar que todos los cuerpos son bonitos. El regalo más grande que puedes hacerle a alguien es decirle que puede ser capaz”, compartió.

“¿Qué hace un discapacitado en redes sociales?”, fue de los primeros comentarios que Alex escuchó en plataformas digitales. Continuó publicando y creando contenido pensando en su infancia, y en 2024 fue reconocido por Forbes como el mejor creador de contenido de España en la categoría de inclusión.

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Karla Guadarrama

Karla Guadarrama

Líder de la Estrategia Digital en Vanguardia con una Especialidad en Diseño de Futuros en CENTRO. Formo parte de la segunda Generación del programa Women In News de Google News Initiative y Wan-Ifra Latam.
Periodista con más de 10 años de experiencia en Medios Digitales, Desarrollo de audiencias, SEO, Estrategias Digitales, tendencias, listening, gestión de equipos y proyectos.

Máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Formé parte de PRENDE Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Fui asistente titular de Investigación Worlds of Journalism, coordinada por la Universidad de Miami. Coordiné al equipo de Verificación de Candidatum. Premio Estatal de Periodismo 2017.

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