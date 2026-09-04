$!“En política internacional no funciona el término ganar perder”, Justin Trudeau durante su visita en México

Justin Trudeau hizo un llamado a no temer a la resistencia del poder ante los avances sociales, invitando a replantearnos el liderazgo ante la tecnología y concentración del poder dentro de ella, así como la defensa de la relación estratégica de México y Canadá frente a las presiones en la renegociación del TMEC. En su participación como panelista en México Siglo XXI, el ex primer ministro desarticuló la forma en que México y Canadá trabajaron como aliados ante la presión de Estados Unidos en el verano de 2028. “Buscar aliados estratégicos” fue la respuesta que dio Trudeau ante el cuestionamiento sobre qué hacer ante casos de bullying, recordando cómo en su experiencia, se apoyó en México como aliado para hacer frente a la situación.

“Hacerte para atrás en un trato es importante y así llegamos a un mejor trato... y es lo que hoy está haciendo Canadá”, refirió quien en una época también fue cadenero en establecimientos y eso, desde sus anécdotas, le ayudó a formarse en cómo tratar con personas difíciles y que en algunos momentos de su carrera recurrió mediante la habilidad de desescalar conflictos sin dejarse provocar por insultos o demostraciones de fuerza. La idea de que exista una política de que un país gane y otro pierda sobre las condiciones que se tengan enfrente es un acto que trae consecuencias de años, formuló el panelista, recordando que la generación de situaciones para que todas las partes ganen es algo que ayuda a que las negociaciones avancen, como podría ser entre México, Estados Unidos y Canadá. “En la política internacional no funciona la lógica de ganar-perder”, destacó.

RETROCESO EN DERECHOS HUMANOS Si los grupos en el poder están intentando retroceder ante las conquistas de minorías, en diversidad, derechos LGBTQ+ o justicia social, es una prueba de que las demandas ciudadanas están teniendo un impacto real. “Entre más tiempo dedicamos a ser abiertos con los demás, más podremos lograr los verdaderos cambios que se requieren en el mundo, para asegurarnos de que todos tengan oportunidad”, insistió Trudeau ante la oportunidad que tienen los jóvenes de ser líderes desde hoy, no solo invitando a llamar a los jóvenes “líderes del mañana”.

Reconoció que hay personas en el poder que buscan dividir, controlando el statu quo y tratando de generar retrocesos en luchas de minorías. Recordó cómo fue el proceso de conciliación con pueblos indígenas de Canadá, buscando una visión para comprender el daño que se hizo durante años con otras políticas que no necesariamente debían seguirse teniendo. “Canadá es uno de los mejores lugares del mundo porque estamos dispuestos a mejorar; si vemos que hay cosas por mejorar, las hacemos. Eso fue lo que hicimos al tratar con respeto a los pueblos indígenas. Entender el daño que se les hizo durante años con las políticas que se hicieron”, compartió.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN RIESGO POR UNOS Justin advirtió que la inteligencia artificial hoy está impulsada por gigantes tecnológicos enfocados en la rentabilidad antes que en fortalecer las capacidades de las personas. Reconoció que la tecnología creará riqueza astronómica, pero debe buscarse una repartición equitativa y no una que conduzca a un colapso social. Invitó a reconocer el ser más humanos, puesto que ningún avance tecnológico reemplazará el arte, la música ni la necesidad esencial de conexión humana en un entorno donde la sociedad se siente cada vez más aislada.