México
/ 9 marzo 2026
    El norte de México concentrará la nueva generación eléctrica del país
    FOTO: CORTESÍA CFE

Nuevo León y Tamaulipas aparecen entre los estados con mayor capacidad proyectada dentro de un programa de 100 proyectos de energía renovable impulsado por la SENER y CFE

El norte de México se perfila como el principal receptor de la nueva infraestructura eléctrica del país dentro del programa de expansión de generación impulsado por la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que contempla el desarrollo de 100 proyectos de energías renovables con una capacidad total cercana a 18 mil 700 megawatts (MW) .

De acuerdo con información presentada por autoridades del sector energético, la distribución territorial de los proyectos muestra una concentración significativa en el noreste del país. Nuevo León encabeza la lista con 3,802 MW proyectados, seguido por Tamaulipas con 2,599 MW y San Luis Potosí con 1,240 MW, cifras que superan a las de la mayoría de las entidades federativas contempladas en el programa.

TE PUEDE INTERESAR: Construirá CFE dos proyectos fotovoltaicos en Coahuila; iniciarán en febrero de 2026

El plan forma parte de una estrategia federal orientada a incrementar la capacidad de generación eléctrica nacional mediante proyectos de energía solar, eólica e híbrida, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética del sistema eléctrico y atender la creciente demanda de electricidad en distintas regiones del país.

Según los datos del programa, la cartera de proyectos se integra por 78 plantas fotovoltaicas, que en conjunto sumarían 13,078 MW de capacidad, 16 proyectos eólicos con 4,581 MW, y seis desarrollos híbridos que aportarían alrededor de 1,049 MW adicionales.

Las obras se desarrollarán bajo un esquema que contempla participación de empresas especializadas en generación renovable y contratos de largo plazo vinculados al sistema eléctrico nacional. Entre los desarrolladores mencionados en el programa aparecen compañías del sector energético internacional como AES, Invenergy, Atlas Renewable Energy, Cubico, Opdenergy y BayWa, entre otras.

Nuevo León encabeza la lista con 3,802 MW proyectados. IMAGEN: CORTESÍA

El calendario preliminar del proceso establece que la fase de registro de interés y evaluación de propuestas se desarrolló durante el primer trimestre del año, mientras que la asignación de proyectos y la suscripción de contratos se prevé entre marzo y abril. Posteriormente, los desarrolladores deberán cumplir con estudios técnicos, permisos e interconexión durante un periodo estimado de seis meses.

De acuerdo con el cronograma presentado, la construcción de los proyectos podría iniciar a partir de noviembre de 2026, mientras que la entrada en operación comercial se proyecta entre 2028 y 2029.

De acuerdo con las autoridades, la construcción de los proyectos podría iniciar a partir de noviembre próximo. IMAGEN: CORTESÍA

La concentración de capacidad en el noreste coincide con el crecimiento industrial que se ha registrado en esa región durante los últimos años. Entidades como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas forman parte de uno de los corredores manufactureros más importantes del país, vinculado a sectores como el automotriz, autopartes, electrodomésticos y acero.

El aumento en la demanda energética asociado a la expansión industrial ha llevado a que la planeación eléctrica considere reforzar la generación en el norte del país, particularmente en zonas con fuerte actividad manufacturera y logística.

Además del crecimiento industrial, especialistas del sector han señalado que factores como la disponibilidad de radiación solar, condiciones de viento y la cercanía a nodos de consumo industrial influyen en la ubicación de los proyectos de generación renovable.

TE PUEDE INTERESAR: Sobresale Sener en el presupuesto para 2026

El programa también busca contribuir a los objetivos de diversificación energética y reducción de emisiones mediante la incorporación de nuevas plantas de generación limpia dentro del sistema eléctrico nacional.

Con una capacidad estimada cercana a 18.7 gigawatts, la cartera de proyectos representa una de las expansiones de generación renovable más amplias planteadas en México en los últimos años. Su implementación, sin embargo, dependerá del avance en los procesos regulatorios, la obtención de financiamiento y la construcción de infraestructura de transmisión necesaria para integrar la nueva capacidad al sistema eléctrico.

energías limpias
ENERGIAS RENOVABLES

Nuevo León
Tamaulipas

Sener
CFE

