El norte de México concentrará la nueva generación eléctrica del país

El norte de México se perfila como el principal receptor de la nueva infraestructura eléctrica del país dentro del programa de expansión de generación impulsado por la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que contempla el desarrollo de 100 proyectos de energías renovables con una capacidad total cercana a 18 mil 700 megawatts (MW) .

De acuerdo con información presentada por autoridades del sector energético, la distribución territorial de los proyectos muestra una concentración significativa en el noreste del país. Nuevo León encabeza la lista con 3,802 MW proyectados, seguido por Tamaulipas con 2,599 MW y San Luis Potosí con 1,240 MW, cifras que superan a las de la mayoría de las entidades federativas contempladas en el programa.

TE PUEDE INTERESAR: Construirá CFE dos proyectos fotovoltaicos en Coahuila; iniciarán en febrero de 2026

El plan forma parte de una estrategia federal orientada a incrementar la capacidad de generación eléctrica nacional mediante proyectos de energía solar, eólica e híbrida, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética del sistema eléctrico y atender la creciente demanda de electricidad en distintas regiones del país.

Según los datos del programa, la cartera de proyectos se integra por 78 plantas fotovoltaicas, que en conjunto sumarían 13,078 MW de capacidad, 16 proyectos eólicos con 4,581 MW, y seis desarrollos híbridos que aportarían alrededor de 1,049 MW adicionales.

Las obras se desarrollarán bajo un esquema que contempla participación de empresas especializadas en generación renovable y contratos de largo plazo vinculados al sistema eléctrico nacional. Entre los desarrolladores mencionados en el programa aparecen compañías del sector energético internacional como AES, Invenergy, Atlas Renewable Energy, Cubico, Opdenergy y BayWa, entre otras.