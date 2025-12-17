Construirá CFE dos proyectos fotovoltaicos en Coahuila; iniciarán en febrero de 2026

Estas nuevas centrales permitirán incrementar la capacidad energética del país mediante el aprovechamiento de la energía solar , una fuente limpia y renovable que se ha convertido en eje estratégico de la política energética nacional.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la construcción de dos proyectos fotovoltaicos en Coahuila , como parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 , presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum .

Con este anuncio, Coahuila se posiciona como una entidad clave en la transición energética, al integrarse a una red de proyectos que buscan garantizar el suministro eléctrico y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

LOS PROYECTOS FOTOVOLTAICOS CARBÓN II Y RÍO ESCONDIDO

Los proyectos contemplados en Coahuila son las centrales fotovoltaicas Carbón II y Río Escondido, que se desarrollarán entre los municipios de Nava y Piedras Negras, una región con alto potencial para la generación solar.

Estas plantas formarán parte de un conjunto de proyectos que incluye una central en Durango, dos en Puerto Peñasco, Sonora, y otra más en Altamira, Tamaulipas, alcanzando en conjunto una capacidad de mil 673 megawatts.

La inversión estimada para este bloque energético supera los 2 mil 200 millones de dólares, lo que representa un impulso significativo a la infraestructura eléctrica y al desarrollo regional.

INICIO DE OBRAS Y BENEFICIOS PARA LA COBERTURA ELÉCTRICA

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que la construcción de los dos proyectos fotovoltaicos en Coahuila iniciará en febrero de 2026, de acuerdo con el calendario establecido.

Los 51 proyectos de electricidad impulsados por el Gobierno federal tienen como objetivo llevar energía a más de 500 mil hogares que aún no cuentan con el servicio, lo que permitiría alcanzar una cobertura superior al 99 por ciento a nivel nacional.

Además, se prevé que estos proyectos contribuyan a ampliar la cobertura de internet gratuito, que podría llegar hasta el 97 por ciento del país, fortaleciendo el desarrollo social y económico.

COAHUILA Y SU ALTA COBERTURA ELÉCTRICA

De acuerdo con datos oficiales de la CFE, Coahuila cuenta con una cobertura eléctrica del 99.99 por ciento, nivel que comparte con Nuevo León y la Ciudad de México, colocándose por encima de la media nacional.

Este alto nivel de cobertura no ha frenado la inversión en infraestructura, ya que el objetivo es reforzar la confiabilidad del sistema y atender el crecimiento industrial y poblacional de la región.

La expansión fotovoltaica permitirá mejorar la estabilidad del suministro y responder a la creciente demanda energética del norte del país.

PLAN DE EXPANSIÓN DE LA CFE 2025-2030

El plan energético de la CFE contempla varias líneas estratégicas para fortalecer el sistema eléctrico nacional.

Entre los ejes principales se encuentran:

· Proyectos de generación firme con plantas de alta eficiencia en Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa y Baja California Sur

· Construcción del complejo fotovoltaico de Puerto Peñasco, considerado el más grande de Latinoamérica

· Desarrollo de nuevos proyectos fotovoltaicos en Coahuila

· Bloques de energías limpias con proyectos solares y eólicos en Durango, Quintana Roo y Guanajuato

· Priorización de 66 proyectos de transmisión entre 2025 y 2026

DATOS CURIOSOS

· Coahuila es uno de los estados con mayor cobertura eléctrica del país

· Puerto Peñasco albergará el mayor complejo solar de América Latina

· La inversión energética nacional supera los 22 mil millones de dólares