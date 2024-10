El primer Parlamento Migrante en Tijuana pide tener derecho a la educación

“ Quedaron atoradas (atascadas) en el Congreso y hasta la fecha no hemos tenido una respuesta sobre ello, por lo que ahora es necesario que se retomen, e instamos (a eso) a los diputados, considerando la cantidad de migrantes que llegan a la ciudad y que requieren de estos derechos ”, detalló Jiménez Paredes a EFE.

TIJUANA. Lizeth Jiménez Paredes, quien es la coordinadora de este Parlamento, explicó a la Agencia de Noticias EFE que desde el mes agosto de 2023 impulsaron las iniciativas al Congreso del Estado de Baja California, sin embargo, no ha habido continuidad.

Jiménez Paredes añade que “también se contemplan en este capítulo acciones específicas contra la discriminación y el racismo, y el apoyo para la creación de centros de enseñanza para aprender el español, entre otros puntos referentes a la educación”.

ESTAS INICIATIVAS ESTÁN EN PAUSA

De todas las iniciativas que presentaron, prosigue Jiménez Paredes , la única que logró pasar a comisiones fue la de educación.

“No obstante, desde agosto del 2023 no hemos obtenido respuesta sobre la iniciativa, ya nunca se votó”, afirmó.

La coordinadora de este Parlamento achaca esta situación a las elecciones llevas acabo al pasado 2 de junio en México y a que ahora el exdiputado Cota es el presidente municipal de Tecate, así como a otros cambios en los legisladores.

“También creemos que no se ha votado porque se pide que se destine un porcentaje de becas hacia la población migrante y ello significa quitar otras cosas del presupuesto, pero también tiene que ver el hecho de que como la comunidad migrante no vota, no les resulta significativa”, detalla Jiménez Paredes.