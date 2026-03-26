El Salvador registra avances más acelerados que México en calidad educativa

Según este instrumento de monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible enfocado en educación, México alcanza sólo 38% de competencia lectora al finalizar la primaria y no registra avance alguno en este rubro.

Así lo revela el Tablero de Control del ODS 4 de la UNESCO, donde México se mantiene con progreso limitado o directamente estancado.

A pesar de tener una economía más pequeña, menor gasto educativo y mayores rezagos sociales, El Salvador registra avances más acelerados que México en tres indicadores clave de calidad educativa: comprensión lectora, conectividad escolar y certificación docente en preescolar.

Aunque El Salvador no cuenta con datos de tendencia recientes para este indicador, estimaciones disponibles lo ubican alrededor de 50%, es decir, 12 puntos porcentuales por encima de México.

En conectividad digital, el país centroamericano es clasificado con “avance rápido”, mientras México muestra “avance lento”: apenas 78% de sus escuelas primarias están conectadas a internet, por debajo de la meta de 80% que se había fijado para 2025.

En la tasa de niños fuera de la educación secundaria, el Tablero de Control registra que el país no muestra avances.

Para Érik Avilés, director general de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, México ha permitido que la tasa de niños fuera de la secundaria se duplique.

El valor más reciente explica, registra 2% de exclusión, frente a 1% que se reportaba en 2015.

Aunque la cifra parece pequeña, representa a miles de niños en su etapa más vulnerable que han quedado fuera del aula, lo que aleja al país de su compromiso de cobertura universal.

En la certificación formal de docentes de preescolar, El Salvador aparece en avance rápido, mientras México registra avance lento. Esta diferencia cierra el círculo de los tres indicadores comparativos: El Salvador está invirtiendo donde más importa —en la calidad de quien enseña a los más pequeños— y México no.

El Salvador comparte el grupo de avance rápido en este indicador con países como Bielorrusia, Colombia, República Dominicana y Kazajistán.

“México, con todo su gasto que aún cumple los umbrales internacionales, queda clasificado junto a países con menor desarrollo institucional”, sostiene.

Destaca que el tamaño de la economía no garantiza el tamaño de la voluntad política. Es momento de tomar en cuenta estos hallazgos en el Tablero de Control del ODS 4 y traducirlos en políticas públicas.

”Esos tres indicadores juntos dibujan un retrato coherente: El Salvador avanza rápido en dimensiones que determinan la calidad educativa futura: quién enseña, con qué herramientas y con qué resultado de aprendizaje, mientras México avanza lento o no avanza”.

Desde su óptica, que México reporte 38% de competencia lectora y lo haga sin avance, es la confirmación de que millones de niños están egresando del sistema educativo incapaces de comprender lo que leen.

“Eso es una deuda generacional. Leer y comprender son el derecho más básico que el sistema debe garantizar. Demandamos una estrategia nacional de comprensión lectora con metas verificables, financiamiento etiquetado y evaluación independiente”, menciona.

Expone que durante años se ha escuchado que México se rezaga por falta de dinero.

Sin embargo, precisa que El Salvador desmiente eso con números.

“Un país con menor PIB, menor gasto educativo por alumno y mayores índices de pobreza avanza más en un indicador fundamental. Eso revela que el problema mexicano va más allá de los recursos: es de decisión política, priorización y rendición de cuentas”, comenta.

Avilés indica que México se comprometió a cumplir la meta de conectar 80% de sus escuelas primarias para 2025 y no lo ha logrado, colocándose actualmente con 78%, con lo que está clasificado internacionalmente con avance lento, mientras El Salvador es reconocido por avance rápido.

“Esto es un incumplimiento de política pública documentado por organismos internacionales. Exigimos que el gobierno presente un nuevo calendario con fechas concretas, que transparente el estado real de la infraestructura digital escolar y que establezca sanciones institucionales ante el incumplimiento de metas educativas”, enfatiza el especialista en educación.

Dice Miguel Ángel Ortiz, representante legal de la organización civil Educación con Rumbo (ECR), que los datos del Tablero de Control del ODS 4 son preocupantes por la falta de una política pública clara de la Secretaría de Educación Pública para mostrar un plan de atención a la crisis.

”No es posible que en comprensión lectora al finalizar la primaria México se ubique en el mismo nivel que Irán y Kazajistán”, dice.

Ante esas cifras, Ortiz considera urgente que la SEP constituya el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación establecido en la Ley General de Educación para que los especialistas de la sociedad civil, maestros, autoridades y padres de familia puedan acordar las medidas y las estrategias pedagógicas para abatir el rezago educativo advertido por la UNESCO.

*México ha permitido que la tasa de niños fuera de la secundaria se duplique.