Niños de primaria de México, sin progreso en habilidad lectora: UNESCO

En su Informe de seguimiento de la educación en el mundo, destaca que también el país sigue sin avanzar en conectividad a internet en las escuelas primarias.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO , por sus siglas en inglés) advierte que México no ha progresado en la habilidad lectora, especialmente con los estudiantes que concluyen la educación primaria.

De acuerdo con cifras recientes, siete de cada 10 escuelas carecen de internet o de computadoras para los estudiantes.

Resalta en su tablero de control del ODS 4 que la tasa de adolescentes fuera de la educación primaria sigue sin progresar, situación en la que se encuentran también Cuba, República Dominicana, Malasia, Montserrat, territorio británico y Tokelau, dependiente de Nueva Zelanda.

El documento señala que la fecha límite de 2030 para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 sobre educación se acerca, pero las metas parecen cada vez más lejanas.

“Los países se comprometieron colectivamente a inyectar energía nueva en la agenda global y hacerla relevante a sus necesidades mediante los puntos de referencia nacionales para el ODS 4 (que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje permanente para todos) que ellos mismos establecieron”, destaca.

Señala que con “la participación de 164 países, el proceso de establecimiento de puntos de referencia del ODS 4 se consolidó como un foco sólido e inclusivo para la mejora y la rendición de cuentas de los sistemas educativos”.

”Esta participación generalizada demuestra la disposición de los países a asumir una mayor responsabilidad por el futuro educativo. Al fijar sus propias metas dentro de sus planes nacionales, en lugar de imponerlas”.

El reporte del organismo internacional menciona que el país progresa lentamente en materia de docentes certificados en preprimaria.

Ven declive en aprendizajesPara Érik Avilés, director general del organismo civil Mexicanos Primero capítulo Michoacán, las cifras de la UNESCO revelan que los niveles de aprendizaje de los niños mexicanos está en declive.

En los grados 2 y 3 de primaria, el porcentaje de estudiantes con competencia mínima en lectura cayó de 67% a 63%, y para quienes finalizan la primaria, el indicador bajó de 43% a 42%, lo que coloca a México en la categoría de “Sin progreso”, lo que implica que menos de la mitad de los alumnos que terminan la primaria cuentan con las habilidades básicas de comprensión lectora necesarias para seguir estudiando.

Sostiene que el sistema educativo está fallando en retener a sus adolescentes y jóvenes.

En el nivel de secundaria baja, la tasa de adolescentes fuera de la escuela aumentó de 6% a 8%, mientras que en secundaria alta la exclusión subió de 25% a 26%.

El informe cataloga este desempeño como “Sin progreso”, evidenciando que la marginación educativa está ganando terreno frente a las políticas de permanencia escolar.

Menciona que lo más preocupante que revelan los datos de la UNESCO es que el acceso a la educación se está volviendo cada vez más excluyente; hay retrocesos en la escolarización de educación primaria y secundaria, habiendo cada vez más niñas, niños y jóvenes fuera de estos niveles educativos.

“Esto compromete seriamente la sostenibilidad de nuestro sistema educativo, al ser incapaz de garantizar universalidad en el acceso a la educación de la niñez y juventud nacionales, a la par que tampoco logra generar desarrollo en los aprendizajes de quienes sí están escolarizados”, apunta.

Subraya que esos datos de la UNESCO deben constituir señales de alarma para tomar decisiones de política pública inmediatamente en nuestro país.

”El sistema educativo mexicano está incrementando su deuda con las niñas, niños y jóvenes en México con respecto a la vivencia plena de sus derechos a estar, aprender y participar, evidenciados por la UNESCO”.

Fernando Ruiz, especialista en materia educativa, resalta que los hallazgos que señala la UNESCO no son aislados, dado que coinciden con distintas mediciones recientes que muestran un estancamiento persistente en los aprendizajes, particularmente en lectura.

Por ejemplo, en PISA 2022 México no presentó mejoras en esta área: los resultados se mantuvieron prácticamente iguales que hace una década y casi la mitad de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora. A esto se suma la evidencia nacional.

En la evaluación diagnóstica 2024–2025, 20.6% de los estudiantes de sexto de primaria requieren apoyo en lenguaje, lo que confirma que una proporción importante de alumnos termina la primaria sin las habilidades lectoras esperadas.Según Ruiz, a lo que apuntan esos datos es a la persistencia del problema estructural.

“El sistema educativo ha logrado ampliar cobertura, pero no mejorar de manera sostenida los aprendizajes fundamentales. Esto es especialmente preocupante, porque la lectura es la base para avanzar en todas las demás áreas del conocimiento”, destaca.

Paulina Amozurrutia, fundadora y coordinadora nacional de la organización civil Educación con Rumbo (ECR), comenta que el liderazgo educativo en México ha sido más reactivo que estratégico, pues la carencia de visión y la débil articulación entre actores clave han impedido avances significativos.

Resalta que las cifras del tablero de control del ODS son el reflejo de lo que se ha dejado de hacer, generando prácticas en las que los exámenes estandarizados y pruebas de admisión se han quitado del proceso de evaluación.

El dato

* En los grados 2 y 3 de primaria, el porcentaje de estudiantes con competencia mínima en lectura cayó de 67% a 63%.