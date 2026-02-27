Ellos son los 23 reos que se fugaron del penal de Puerto Vallarta; cuatro han sido capturados
Se fugan 23 internos en Ceinjure de Puerto Vallarta tras muerte de Nemesio Oseguera; difunden fichas y recapturan a cuatro
La Secretaría de Seguridad de Jalisco dio a conocer el martes 24 de febrero de 2026 las fichas de 23 internos que se fugaron del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Puerto Vallarta, Jalisco. Los reos se encontraban en proceso por delitos como homicidio, secuestro exprés, desaparición forzada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
De acuerdo con el reporte oficial, la evasión ocurrió el domingo 22 de febrero, en medio de disturbios generados tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según las primeras líneas de investigación, un comando armado abrió fuego contra el centro penitenciario y derribó una de las entradas principales con un vehículo. Esta acción permitió la fuga de los internos y dejó como saldo el fallecimiento de un custodio.
DETIENEN A CUATRO REOS QUE SE FUGARON DEL PENAL DE PUERTO VALLARTA
El 26 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de cuatro de las 23 personas privadas de la libertad que se dieron a la fuga durante el operativo federal en el que fue abatido Oseguera Cervantes.
Las autoridades no detallaron en ese momento la identidad de los recapturados, pero señalaron que continúan los operativos coordinados entre instancias federales y estatales para ubicar al resto de los evadidos.
PERFIL DE LOS 23 INTERNOS FUGADOS DEL PENAL DE PUERTO VALLARTA DURANTE CAPTURA DE ‘EL MENCHO’
El reporte estatal indica que la mayoría de los prófugos son originarios de Jalisco y Nayarit. La dependencia difundió sus nombres, alias, fotografías y los delitos por los cuales permanecían recluidos.
Entre los delitos que enfrentaban se encuentran:
- Homicidio calificado
- Desaparición forzada de personas
- Secuestro exprés
- Delitos contra la salud
- Portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército
- Robo calificado
- Disparos contra personas
- Posesión de hidrocarburos
¿QUIÉNES SON LOS 23 REOS QUE SE FUGARON DEL PENAL DE PUERTO VALLARTA?
A continuación, los 23 internos que se fugaron del penal de Puerto Vallarta:
1. Alexis Reyes Corona o Jesús Alejandro Valentín Rodarte (36 años) – Robo calificado desde el 3 de septiembre de 2022.
2. César Antonio Hernández Figueroa (34 años) – Delitos contra la salud desde el 11 de noviembre de 2021.
3. Chrysthian Alejandro Lozano Mendoza (39 años) – Robo y homicidio calificado desde el 12 de julio de 2016.
4. Cristian Alonso Moreno Heredia (29 años) – Homicidio calificado, procesado desde el 4 de julio de 2024.
5. David Abraham Ramírez Fuentes (30 años) – Homicidio calificado, procesado desde el 11 de noviembre de 2024.
6. David Pérez Pérez (25 años) – Delitos contra la salud, desaparición forzada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, recluido desde el 11 de noviembre de 2021.
7. Francisco Javier Tapia Corona (31 años) – Desaparición forzada de personas desde el 18 de noviembre de 2021.
8. Gustavo Mendoza de León (39 años) – Secuestro exprés desde el 13 de julio de 2014.
9. Iván Arnulfo Mendoza Medina (40 años) – Homicidio calificado desde el 11 de noviembre de 2021.
10. José Alfredo González Madrigal (44 años) – Robo calificado desde el 28 de febrero de 2014.
11. José Refugio Neri Gutiérrez o Ricardo Nava Ríos (36 años) – Homicidio desde el 6 de enero de 2015.
12. Jhon Kennedy Campaz Cuenu (38 años, Colombia) – Delitos contra autoridades, homicidio y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército desde el 2 de noviembre de 2022.
13. Jorge Horacio Santiago Bravo o José Jorge Santiago López (31 años) – Homicidio, delitos contra autoridades y portación de arma de fuego desde el 3 de julio de 2023.
14. Joseph Santos Espino Castellanos (25 años) – Homicidio calificado desde el 15 de mayo de 2022.
15. Julio César Hernández Jiménez (36 años) – Desaparición forzada de personas desde el 18 de noviembre de 2021.
16. Luis Antonio Galván García (30 años) – Delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia desde el 11 de noviembre de 2021.
17. Luis Felipe Aceves Gómez (29 años) – Homicidio calificado y delitos contra autoridades desde el 11 de noviembre de 2021.
18. Max Rafael Bárcenas Reyes (25 años) – Posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército desde el 8 de noviembre de 2022.
19. Michel Naranjo Rojas o Michael Anthony Rojas Naranjo (40 años) – Robo calificado desde el 19 de marzo de 2015.
20. Raúl Salazar García (60 años) – Homicidio calificado en grado de tentativa desde el 11 de noviembre de 2021.
21. Sergio Pérez Espino (48 años) – Delitos contra la salud desde el 29 de diciembre de 2000.
22. Sergio Alejandro López Balderas (28 años) – Robo calificado y disparos contra personas desde el 4 de marzo de 2018.
23. Sergio López Rangel (28 años) – Posesión de hidrocarburos y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército desde el 11 de noviembre de 2021.
INVESTIGACIÓN EN CURSO
Las autoridades estatales y federales mantienen abierta la investigación para esclarecer la logística del ataque al penal, la participación del comando armado y las posibles redes de apoyo que facilitaron la evasión.
La difusión de las fichas forma parte de la estrategia para solicitar la colaboración ciudadana en la localización de los prófugos, mientras continúan los operativos de búsqueda en Jalisco y entidades colindantes.