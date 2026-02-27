$!Ellos son los 23 reos que se fugaron del penal de Puerto Vallarta; cuatro han sido capturados

La Secretaría de Seguridad de Jalisco dio a conocer el martes 24 de febrero de 2026 las fichas de 23 internos que se fugaron del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Puerto Vallarta, Jalisco. Los reos se encontraban en proceso por delitos como homicidio, secuestro exprés, desaparición forzada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con el reporte oficial, la evasión ocurrió el domingo 22 de febrero, en medio de disturbios generados tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según las primeras líneas de investigación, un comando armado abrió fuego contra el centro penitenciario y derribó una de las entradas principales con un vehículo. Esta acción permitió la fuga de los internos y dejó como saldo el fallecimiento de un custodio.

DETIENEN A CUATRO REOS QUE SE FUGARON DEL PENAL DE PUERTO VALLARTA

El 26 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de cuatro de las 23 personas privadas de la libertad que se dieron a la fuga durante el operativo federal en el que fue abatido Oseguera Cervantes.

Las autoridades no detallaron en ese momento la identidad de los recapturados, pero señalaron que continúan los operativos coordinados entre instancias federales y estatales para ubicar al resto de los evadidos.

PERFIL DE LOS 23 INTERNOS FUGADOS DEL PENAL DE PUERTO VALLARTA DURANTE CAPTURA DE ‘EL MENCHO’

El reporte estatal indica que la mayoría de los prófugos son originarios de Jalisco y Nayarit. La dependencia difundió sus nombres, alias, fotografías y los delitos por los cuales permanecían recluidos.

Entre los delitos que enfrentaban se encuentran:

- Homicidio calificado

- Desaparición forzada de personas

- Secuestro exprés

- Delitos contra la salud

- Portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército

- Robo calificado

- Disparos contra personas

- Posesión de hidrocarburos

¿QUIÉNES SON LOS 23 REOS QUE SE FUGARON DEL PENAL DE PUERTO VALLARTA?

A continuación, los 23 internos que se fugaron del penal de Puerto Vallarta:

1. Alexis Reyes Corona o Jesús Alejandro Valentín Rodarte (36 años) – Robo calificado desde el 3 de septiembre de 2022.