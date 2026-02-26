Detienen a 4 de los 23 reos fugados en Puerto Vallarta tras operativo donde murió ‘El Mencho’: García Harfuch

Asimismo, señaló que las investigaciones continúan para lograr la detención del resto de los involucrados.

“En una acción encabezada por @SEMAR_mx, personal de investigación y el @GabSeguridadMX en coordinación con las autoridades de Jalisco, fueron detenidas 4 personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el día 22 de febrero” , publicó García Harfuch.

A través de sus redes sociales, el funcionario detalló que la acción fue encabezada por la Secretaría de Marina ( Semar ), con la participación de personal de investigación y del Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades del estado de Jalisco.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de cuatro de las 23 personas privadas de la libertad que se dieron a la fuga el pasado 22 de febrero en Puerto Vallarta, Jalisco, durante el operativo federal en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

REALIZAN OPERATIVO INSTITUCIONAL TRAS LA FUGA MASIVA DE REOS EN PUERTO VALLARTA

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un comunicado conjunto en el que detalló las acciones realizadas para la localización y captura de los evadidos del Centro Integral de Justicia Regional Costa Norte, en Puerto Vallarta.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el domingo 22 de febrero, cuando dos vehículos forzaron el acceso al centro penitenciario estatal y extrajeron a 23 personas privadas de la libertad.

Tras lo ocurrido, se activaron protocolos de búsqueda interinstitucional, lo que implicó el despliegue de personal operativo y el inicio inmediato de trabajos de inteligencia, análisis de información y labores de campo.

EMITEN FICHAS DE BÚSQUEDA Y ACTIVAN ALERTAS MIGRATORIAS PARA DAR CON EL PARADERO DE REOS FUGADOS

Como parte de las acciones implementadas, las autoridades elaboraron fichas de búsqueda y emitieron alertamientos interinstitucionales y migratorios. Además, se reforzó la coordinación con autoridades estatales para el seguimiento de rutas, puntos de interés y posibles zonas de resguardo de las personas evadidas.

La SSPC indicó que estas labores permitieron ubicar a cuatro de los fugados en la localidad de El Colorado, en el municipio de Puerto Vallarta, donde fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina y de la dependencia federal.

DETENIDOS FUERON PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Las autoridades informaron que a los detenidos se les leyeron sus derechos y posteriormente fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica conforme a lo establecido en la ley.

En el comunicado conjunto, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de mantener las labores de búsqueda, fortalecer la coordinación operativa y continuar con la localización del resto de las personas evadidas.

Las acciones forman parte del seguimiento a los hechos registrados durante el operativo federal en Puerto Vallarta, en el que se ejecutó la captura de Oseguera Cervantes y se registró la fuga de 23 internos del penal estatal.