Embajada de EU desmiente supuesta orden contra Adán Augusto López difundida por Simón Levy

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    Embajada de EU desmiente supuesta orden contra Adán Augusto López difundida por Simón Levy
    La Embajada de EU desmintió la supuesta orden de aprehensión contra Adán Augusto López, difundida por Simón Levy mediante una publicación en X. VANGUARDIA

La Embajada de EU calificó como falsa la versión difundida por Simón Levy sobre una supuesta orden de captura contra Adán Augusto López

La Embajada de Estados Unidos en México desmintió este jueves la versión difundida en redes sociales sobre la supuesta existencia de una orden de aprehensión emitida por autoridades estadounidenses contra Adán Augusto López Hernández, senador de Morena y exsecretario de Gobernación.

A través de sus canales oficiales, la representación diplomática compartió una imagen de la publicación que difundió la información y la identificó con la leyenda “FALSO”, con lo que negó la autenticidad del supuesto documento judicial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-que-notaria-afin-a-adan-agusto-lopez-avalo-empresa-que-gano-contrato-de-48-mmdp-EC22135364

PUBLICACIÓN DE SIMÓN LEVY ORIGINÓ DIFUSIÓN DE SUPUESTO DOCUMENTO

La versión sobre una presunta orden de captura comenzó a circular después de que el exfuncionario federal Simón Levy compartiera en su cuenta de X una imagen de un supuesto documento judicial.

“Comparto el proemio de la orden de aprehensión internacional contra Adán Augusto López Hernández emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos”, escribió Levy junto a la publicación.

La información generó difusión en redes sociales, hasta que la Embajada de Estados Unidos en México aclaró que el documento y la versión relacionada con una orden de aprehensión carecían de autenticidad.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HA SIDO MENCIONADO EN DEBATE POLÍTICO POR CASO TABASCO

Adán Augusto López Hernández, quien fue secretario de Gobernación durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido mencionado en el debate político debido a las investigaciones relacionadas con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Bermúdez Requena ha sido señalado por autoridades por presuntos vínculos con el grupo delictivo conocido como “La Barredora”. Las investigaciones en torno al caso han generado cuestionamientos políticos sobre distintos funcionarios y exfuncionarios relacionados con la administración estatal.

EMBAJADA DE EU HA DESMENTIDO VERSIONES SIMILARES ANTERIORMENTE

La representación diplomática estadounidense señaló con anterioridad información falsa relacionada con supuestas acciones judiciales contra políticos mexicanos.

En junio de 2025, la Embajada de Estados Unidos rechazó públicamente una publicación en la que se atribuían a autoridades estadounidenses presuntas órdenes de aprehensión contra diversos actores políticos de México.

Con el nuevo desmentido, la representación estadounidense reiteró que la información difundida sobre una supuesta orden de captura contra Adán Augusto López no corresponde a una comunicación oficial de sus autoridades.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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