$!Embajador de EU reconoce a México por incautación de dos toneladas de cocaína en costas de Guerrero

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó un mensaje de reconocimiento a las autoridades federales por el aseguramiento de dos toneladas de droga en las costas de Guerrero en una operación que confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“Acciones como esta se suman a las más de 60 toneladas de droga ya incautadas en el mar por autoridades mexicanas”, escribió el diplomático en su cuenta de X.

Agregó que estos esfuerzos ayudan a proteger la salud y la seguridad tanto de Estados Unidos como de México, “y demuestran lo que podemos lograr cuando cooperamos y compartimos información”.

Finalmente, Johnson reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “nuestros países están desmantelando redes criminales mediante una cooperación sin precedentes”.