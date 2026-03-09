Embajador de EU reconoce a México por incautación de dos toneladas de cocaína en costas de Guerrero
En su mensaje, el embajador también reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó un mensaje de reconocimiento a las autoridades federales por el aseguramiento de dos toneladas de droga en las costas de Guerrero en una operación que confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
“Acciones como esta se suman a las más de 60 toneladas de droga ya incautadas en el mar por autoridades mexicanas”, escribió el diplomático en su cuenta de X.
Agregó que estos esfuerzos ayudan a proteger la salud y la seguridad tanto de Estados Unidos como de México, “y demuestran lo que podemos lograr cuando cooperamos y compartimos información”.
Finalmente, Johnson reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “nuestros países están desmantelando redes criminales mediante una cooperación sin precedentes”.
HARFUCH CONFIRMA DECOMISO DE COCAÍNA FRENTE A GUERRERO
A través de su cuenta de X, el secretario federal dio a conocer que la operación fue realizada por la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC. Hasta donde se informó, el aseguramiento fue de 2 toneladas de cocaína en las costas de Acapulco.
“En la presente administración suman más de 60 toneladas de esta droga aseguradas en mares mexicanos, lo que representa una afectación directa a las estructuras financieras del crimen organizado y evita que esta droga llegue a las calles”.
Los bultos asegurados fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación del caso.