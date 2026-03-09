Dos hombres son detenidos tras agredir a mujeres durante protesta del 8M en Guanajuato

/ 9 marzo 2026
    Dos hombres son detenidos tras agredir a mujeres durante protesta del 8M en Guanajuato
Guanajuato reportó que 8,800 mujeres fueron atendidas por casos de violencia en el municipio de León, en el 2025

El 8M, la protesta que ocurre de manera anual en México durante el Día de la Mujer, se ha vuelto un espacio seguro para que innumerables ciudadanas del país exijan el cumplimiento de sus derechos, al igual que condenar las omisiones de justicia por parte del gobierno sobre casos de violencia, secuestro, feminicidio y acoso.

Durante la marcha, en su respectivo estado, las participantes forman contingentes para resguardar a todas las asistentes. De manera implícita, se ha manifestado que la protesta es un espacio exclusivo para mujeres, con la excepción de familiares de una víctima de feminicidio o desaparición forzada.

Por ello, ha resaltado en diferentes medios que en la marcha del 8M, en Guanajuato, se reportó que 4 mujeres fueron asaltadas físicamente por un hombre, supuestamente de origen estadounidense.

El incidente ocurrió durante la finalización de la marcha. El grupo de mujeres caminaba por las escalinatas del Teatro Juárez, cuando el hombre se acercó e intentó despojar a una de las asistentes de su manta de protesta. Durante el forcejeo, lastimó a quienes intentaron detenerlo, pero eventualmente fue interceptado y sometido por las autoridades. Junto con el detenido, se arrestó a su presunto acompañante, supuestamente también de los Estados Unidos.

El 9 de marzo, cuatro de las mujeres agredidas se presentaron en la Fiscalía para formalizar la acusación de violencia. No obstante, el fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que los detenidos todavía no habían sido puestos a disposición del Ministerio Público, ya que las autoridades de la policía municipal no actuaron, según el fiscal, ‘de manera objetiva’. Afirmó que se están recolectando evidencias para proceder con el caso y dar un acercamiento con elementos de Protección Civil.

Según índices recolectados por la Fiscalía de Guanajuato, dicho estado registró 313 feminicidios en el 2025, siendo una de las entidades federativas con más casos en México. En el mismo año, en el municipio de León, se reportó por las autoridades que se atendieron a 8,800 mujeres por casos de violencia.

