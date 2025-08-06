Embajador de los Estados Unidos en México informa sobre cómo será el nivel de seguridad en la Copa Mundial 2026

    Embajador de los Estados Unidos en México informa sobre cómo será el nivel de seguridad en la Copa Mundial 2026

Desde su cuenta de X, Ronald Johnson ha comunicado cómo se ha desarrollado la coordinación entre la administración de Sheinbaum y la de Trump

El 6 de agosto se reportó el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró cómo será el nivel de seguridad que habrá en la Copa Mundo del 2026.

El diplomático expresó que los tres países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, unirán fuerzas para maximizar la seguridad de los visitantes ante el crimen.

Los EE.UU., México y Canadá trabajan para que la Copa Mundial 2026 @fifaworldcup_es sea inolvidable, pero también segura. La tecnología, las alianzas sólidas, los drones y los sistemas antidrones ayudan a proteger a nuestra gente en el que será el evento deportivo más grande de la historia. Los criminales no conocen fronteras, pero juntos estamos preparados. #WorldCup2026’ redactó el embajador en la plataforma de X.

En la misma tarde de publicaciones, el embajador informó sobre los avances de coordinación entre Estados Unidos y México, para detener el tráfico de fentanilo y de armas de fuego.

En su publicación, celebró los esfuerzos de ambas administraciones por mantener la seguridad nacional y de sus habitantes.

