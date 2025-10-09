Embajadora de Israel, ‘sin noticias’ sobre extradición de Tomás Zerón a México

Tras cumplirse 11 años del caso Ayotzinapa, Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México, indicó que “no hay noticias” de la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación criminal señalado por tortura.

En conferencia de prensa virtual para conmemorar los dos años de la guerra en la Franja de Gaza, la diplomática israelí también hizo referencia al caso de Andrés Roemer, quien está en Israel y ya se avaló su extradición a México.

TE PUEDE INTERESAR: Recibe Cámara de Diputados iniciativa de Ley de Aguas; establece fondo de reserva

“Tampoco hay noticias, todo lo que se sabe, todo lo que hay sobre este tema fue publicado, todavía no hay respuesta sobre el tema de Zerón, todavía se está viendo por las autoridades jurídicas de Israel, se está estudiando el tema. Es un tema que está completamente desconectado de la política, completamente desconectado de las relaciones bilaterales, es un tema profesional, jurídico que se está llevando a nivel profesional”, declaró.

“El tema de Roemer ya la Corte decidió que es extraditable, pero él tiene el derecho de apelar y él apeló, y esta apelación no se ha terminado”, agregó sobre el caso del escritor acusado en nuestro país por acoso sexual y violación.

En febrero pasado, la embajadora indicó que seguía el trabajo de México con Israel en el caso de la extradición de Tomás Zerón y no había información nueva.

Apenas en septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había reiterado que se insistió al gobierno de Israel por la extradición de esta persona.