Emiten alerta de contingencia ambiental en la Ciudad de México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México,

Debido a la activación de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, se suspenden todas las actividades al aire libre en nuestra ciudad, incluyendo el Zocalito de las Infancias.



Aunque nos hace mucha ilusión jugar en el Zócalo, nada es más valioso... https://t.co/pPFda7LhEK

— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 25, 2026 ">Clara Brugada, anunció a través de sus redes sociales, la suspensión de todas las actividades al aire libre en la capital del país, entre ellas las programadas este sábado en el Zócalo de las Infancias, debido a la activación de la Contingencia Ambiental.

‘Aunque nos hace mucha ilusión jugar en el Zócalo, nada es más valioso que el bienestar de nuestras infancias’, mencionó la mandataria en su mensaje. Además, Brugada Molina pidió a la población evitar las actividades físicas en el exterior y quedar al pendiente de nueva información que pueda surgir sobre la calidad del aire en el Valle de México.