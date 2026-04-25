Emiten alerta de contingencia ambiental en la Ciudad de México

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México
/ 25 abril 2026
    Emiten alerta de contingencia ambiental en la Ciudad de México
    Emiten alerta de contingencia ambiental de Fase I en la CDMX Cuarto oscuro | Andrea Murcia Monsivais

Suspenden actividades en el Zócalo de la CDMX por altos índices de ozono en la Ciudad de México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México,

Debido a la activación de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, se suspenden todas las actividades al aire libre en nuestra ciudad, incluyendo el Zocalito de las Infancias.

Aunque nos hace mucha ilusión jugar en el Zócalo, nada es más valioso... https://t.co/pPFda7LhEK

&mdash; Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 25, 2026 ">Clara Brugada, anunció a través de sus redes sociales, la suspensión de todas las actividades al aire libre en la capital del país, entre ellas las programadas este sábado en el Zócalo de las Infancias, debido a la activación de la Contingencia Ambiental.

Aunque nos hace mucha ilusión jugar en el Zócalo, nada es más valioso que el bienestar de nuestras infancias’, mencionó la mandataria en su mensaje. Además, Brugada Molina pidió a la población evitar las actividades físicas en el exterior y quedar al pendiente de nueva información que pueda surgir sobre la calidad del aire en el Valle de México.

ACTIVAN FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL

Alrededor de las 14:00 horas se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 163 ppb en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), en el Estado de México, por lo que, como medida de protección, se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono.

https://vanguardia.com.mx/informacion/temporada-de-huracanes-2026-sera-mas-intensa-que-el-promedio-y-cuantos-ciclones-se-esperan-este-ano-segun-el-smn-EB20217434

Las malas condiciones en el aire de la capital no es el único fenómeno que se presenta este sábado, también se experimenta una ola de calor que ha provocado una radiación solar intensa.

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