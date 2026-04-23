Temporada de huracanes 2026... ¿Será más intensa que el promedio y cuántos ciclones se esperan este año, según el SMN?

La temporada de huracanes 2026 está a punto de comenzar y, desde ahora, el pronóstico anticipa un escenario más dinámico de lo habitual. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) , proyecta un incremento en la actividad ciclónica, especialmente en el Océano Pacífico. El llamado no es menor. Autoridades han insistido en que la prevención será clave ante lluvias intensas, posibles inundaciones y fenómenos extremos. “Anticiparse es una tarea compartida entre autoridades y población”, señalaron al presentar el informe.

Las fechas marcan el inicio de este ciclo natural: el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, ambos extendiéndose hasta el 30 de noviembre. Un periodo de más de seis meses donde el clima pondrá a prueba la capacidad de respuesta en distintas regiones del país.

CUÁNTOS CICLONES SE ESPERAN EN 2026 Las cifras dibujan un panorama claro. Para este año se estiman entre 29 y 36 ciclones tropicales en ambos océanos, lo que coloca a la temporada por encima de algunos registros recientes. Dentro de ese total, los huracanes tendrán un peso importante. Se prevén entre ocho y 11 sistemas de categorías 1 y 2, así como de cinco a siete huracanes mayores, es decir, categorías 3, 4 o 5. • 29 a 36 ciclones en total • 8 a 11 huracanes categoría 1 o 2 • 5 a 7 huracanes intensos “El comportamiento no es lineal, pero sí muestra una tendencia hacia mayor actividad”, explican especialistas. Este aumento no solo implica más fenómenos, sino también mayor probabilidad de impactos en territorio mexicano.

EL PACÍFICO, PROTAGONISTA DEL AÑO El foco principal estará en el Océano Pacífico, donde se espera una actividad superior al promedio histórico de 1991 a 2020. Mientras el promedio se sitúa en 15 ciclones, este año podrían formarse entre 18 y 21. El desglose muestra un escenario activo: de nueve a 10 tormentas tropicales, de cinco a seis huracanes moderados y de cuatro a cinco de gran intensidad. Esto se traduce en un incremento en lluvias fuertes, especialmente en estados costeros. “El Pacífico será clave para entender el comportamiento de la temporada”, advierten expertos. La combinación de temperatura del mar y condiciones atmosféricas podría favorecer la formación de sistemas más intensos.

ATLÁNTICO: ENTRE LA ESTABILIDAD Y LA INCERTIDUMBRE En contraste, el Océano Atlántico mantendría un comportamiento cercano al promedio. Se estiman entre 11 y 15 ciclones, una cifra que no se aleja demasiado del histórico de 14. En esta región, el pronóstico incluye de siete a ocho tormentas tropicales, de tres a cinco huracanes de menor intensidad y entre uno y dos de categorías mayores. Aunque el número es menor que en el Pacífico, el riesgo no desaparece. “El hecho de estar en promedio no significa ausencia de impacto”, subrayan meteorólogos. Un solo huracán puede generar consecuencias significativas dependiendo de su trayectoria y fuerza. LOS NOMBRES QUE MARCARÁN LA TEMPORADA Como cada año, los ciclones recibirán nombres en orden alfabético. Para el Pacífico se asignaron 24, mientras que el Atlántico contará con 21 denominaciones oficiales. • Pacífico: · Amanda · Boris · Cristina · Douglas · Elida · Fausto · Genevieve · Hernan · Iselle · Julio · Karina · Lowell · Marie · Norbert · Odalys · Polo · Rachel · Simon · Trudy · Vance · Winnie · Xavier · Yolanda · Zeke • Atlántico: · Arthur · Bertha · Cristobal · Dolly · Edouard · Fay · Gonzalo · Hanna · Isaías · Josephine · Kyle · Leah · Marco · Nana · Omar · Paulette · René · Sally · Teddy · Vicky · Wilfred Estos nombres no solo identifican a los sistemas, también forman parte de un registro histórico que permite dar seguimiento a su evolución y recordar su impacto.

DATOS CURIOSOS • El promedio histórico en el Pacífico es de 15 ciclones, pero en 2026 podría superarse • Los huracanes de categoría 3 a 5 son considerados mayores por su intensidad • La temporada dura más de seis meses, de mayo a noviembre • Los nombres de ciclones se reutilizan cada seis años, salvo los más destructivos • Un solo huracán puede concentrar lluvias equivalentes a varios meses en pocos días

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