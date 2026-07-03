Empresa ligada al CJNG y a buques huachicoleros fue sancionada por EU

El 30 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas al contrabando de combustible operado por el CJNG, entre ellas Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.

En 2021, Ahavat Logistics Solution, empresa ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, transfirió 28 millones de pesos a una compañía implicada en una red de contrabando de combustible que ha sido cliente de las firmas estadounidenses que despacharon hacia México los cargamentos de los buques huachicoleros Challenge Procyon y Torm Agnes.

Un requerimiento fiscal de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas consultado por EL UNIVERSAL señala que, en octubre de 2024, la dependencia estatal solicitó a la empresa importadora JSC Servicios Aduanales S.A.S. de C.V. aclarar la procedencia de 100 depósitos a su favor emitidos por Ahavat Logistics Solution en 2021.

Los pagos suman un total de 28 millones 221 mil 500 pesos. JSC Servicios Aduanales fue notificada de las inconsistencias a través de su representante legal Janeth Suhei López Campero.

Sin embargo, tras una revisión de este diario, no se encontraron registros de que la empresa haya resuelto los señalamientos del gobierno de Tamaulipas.

El vínculo con los buques del huachicol fiscal

De acuerdo con una investigación de Reuters, publicada en mayo de este año, JSC Servicios Aduanales está relacionada con Ikon Midstream, empresa texana comercializadora de petróleo, que de acuerdo con fuentes del gobierno mexicano consultadas por la agencia, es investigada por contrabando de combustible vinculado con el CJNG.

En abril pasado, autoridades estadounidenses allanaron las oficinas de la firma en Houston.

JSC Servicios Aduanales es identificada en la publicación de Reuters como presunta socia comercial de Ikon Midstream en México, encargada de importar productos petrolíferos de la comercializadora estadounidense.

La compañía texana fue la responsable de despachar el cargamento del buque Torm Agnes, el cual introdujo ilegalmente 11 millones de litros de diésel a través de los puertos de Guaymas, Sonora, y Ensenada, Baja California, en marzo de 2025.

El esquema de contrabando consistía en ingresar el combustible simulando que se trataba de aceites y lubricantes. Así se elude el impuesto correspondiente en territorio mexicano.

En la plataforma de información sobre comercio exterior Veritrade, JSC Servicios Aduanales figura como importadora de productos provenientes principalmente de Estados Unidos y Colombia, con importaciones por un valor de 74.5 millones de dólares entre 2020 y 2023, así como exportaciones que ascienden a 297 mil 500 dólares en ese mismo periodo, siendo su principal producto importado los aditivos para aceites lubricantes, procedentes de Estados Unidos.

Según los registros de Veritrade, JSC Servicios Aduanales es también uno de los principales clientes de Hevi Logistics LLC, empresa estadounidense señalada de enviar a México la carga del buque Challenge Procyon, del cual en marzo de 2025 el gobierno mexicano decomisó 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, el aseguramiento más grande de huachicol en el país.

Ese mismo mes, en otro operativo en tierra también se confiscaron 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento y vehículos, tres camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo, entre otros materiales decomisados.

El decomiso histórico derivó en la detención de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, señalados de liderar una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, y la revelación de una red de huachicol de la que formaban parte otros elementos de la Marina mexicana.

Pese a que las autoridades judiciales mexicanas no han informado públicamente de una investigación o acciones en contra de JSC Servicios Aduanales, el permiso de importación de la compañía fue “revocado totalmente” en junio de 2024, según el registro de contribuyentes suspendidos por Autoridad en el Padrón de Importadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las causas de la revocación, según el documento, fueron: no presentar las declaraciones de los impuestos federales, no haber cumplido con alguna otra obligación fiscal, no contar con documentación que ampare las operaciones de comercio exterior y no atender los requerimientos de las autoridades fiscales o aduaneras para presentar la documentación e información que acredite el cumplimiento de sus obligaciones.

EL UNIVERSAL buscó a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas para preguntarle sobre las transferencias millonarias que solicitó aclarar a JSC Servicios Aduanales en 2024, pero al momento de la publicación de esta nota no se recibió respuesta.

Ahavat contaba con permiso vigente hasta abril de 2026La extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió un permiso el 26 de junio de 2020 en favor de Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V. para llevar a cabo la comercialización de petrolíferos (diesel y gasolinas) al interior del país.

La vigencia de la autorización se estableció por un periodo de 30 años. De acuerdo con el permiso expedido, entre las obligaciones que debía cumplir la empresa está presentar información sobre los precios y volúmenes de comercialización de combustible de acuerdo con los reportes que solicite la comisión para fines estadísticos, regulatorios y de supervisión.

El acuerdo de resolución que autorizó otorgarle el permiso a la empresa, que ahora está sancionada por el gobierno de Estados Unidos, fue firmado por los entonces comisionados Hermilo Ceja Lucas, José Alberto Celestino Isaacs, Norma Leticia Campos Aragón, Guadalupe Escalante Benítez, Luis Linares Zapata, Luis Guillermo Pineda Bernal y el entonces presidente de la Comisión, Leopoldo Vicente Melchi García.

EL UNIVERSAL consultó los registros de la actual Comisión Nacional de Energía (sucesora de la CRE) y encontró que Ahavat Logistics Solution todavía mantenía vigente su permiso de comercialización de combustible hasta abril del presente año.

Datos

Una investigación realizada por Reuters vinculó a JSC Servicios Aduanales con la empresa estadounidense Ikon Midstream.28 millones de pesos es el monto total de los depósitos realizados por Ahavat en la cuenta de la importadora mexicana.

74.5 millones de dólares es el valor total de las importaciones realizadas por JSC Soluciones Aduaneras entre 2020 y 2023.

11 millones de litros de combustible fue lo que ingresó de manera ilegal a México el buque Torm Agnes en marzo de 2025.