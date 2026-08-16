¿Ya perdimos a Messi? Es la pregunta, pues falla un penal y protagoniza polémica con el árbitro

Lionel Messi vivió una de sus noches más complicadas desde su llegada a la MLS. El argentino falló un penal, recibió una tarjeta amarilla y vio cómo Inter Miami era goleado 4-1 por Nashville SC, resultado que dejó al conjunto de Florida golpeado en la lucha por los primeros lugares. El encuentro, disputado el 15 de agosto de 2026 en el GEODIS Park, enfrentó a los dos primeros equipos de la Conferencia Este. Nashville aprovechó su condición de local y se mantuvo en la cima de la MLS, mientras que Miami sufrió su tercera derrota consecutiva. El primer gran golpe para el capitán del Inter Miami llegó en el primer tiempo. Al minuto 23, Messi tuvo la oportunidad de adelantar o igualar el marcador desde los once pasos, pero el arquero Brian Schwake detuvo su disparo.

El fallo adquiere mayor relevancia porque significó el tercer penal consecutivo que Messi no consigue convertir, después de los errores cometidos durante el Mundial de 2026 ante Austria y Egipto. La noche, sin embargo, también tuvo un momento positivo para el argentino. Antes del descanso, Messi asistió a Telasco Segovia, quien marcó el empate 1-1 para Inter Miami. RECLAMO APLAUSO IRÓNICO AL SILBANTE La frustración aumentó en la segunda mitad. Después de una anotación de Nashville, Messi reclamó airadamente una infracción que, desde su perspectiva, debió provocar la anulación de la jugada.

El argentino insistió en sus protestas y el árbitro terminó mostrándole tarjeta amarilla al minuto 59. La reacción posterior fue la que provocó mayor controversia: Messi respondió con un aplauso sarcástico dirigido al silbante, gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales. La acción abrió el debate sobre si el comportamiento del argentino pudo haber sido merecedor de una segunda amonestación y, por consecuencia, de la expulsión. Hasta ahora, no se ha informado de una sanción adicional. GOLEADA DE ESCÁNDALO El conjunto local terminó imponiendo su superioridad en el segundo tiempo. Hany Mukhtar marcó dos goles, mientras que Sam Surridge también se hizo presente en el marcador para completar la goleada de Nashville. El resultado final fue Nashville SC 4-1 Inter Miami, con el equipo de Tennessee consolidado en el liderato de la MLS con 43 puntos, mientras que Miami se quedó con 38 unidades. La derrota también prolongó un momento complicado para el conjunto dirigido por Guillermo Hoyos. Inter Miami acumula tres derrotas consecutivas y ahora deberá reaccionar para evitar que la mala racha afecte su posición en la parte alta de la clasificación. Durante el partido se desplegó una foto que mostraba a Lionel Messi y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, representados como una pareja de novios el día de su boda. La pancarta fue llevada por aficionados de Nashville y exhibida durante el encuentro en el GEODIS Park. La pancarta describe gráficamente como una representación de Messi e Infantino “como novia y novio”. El contexto parece estar relacionado con la percepción de algunos aficionados sobre el trato privilegiado que recibe Messi por parte de la FIFA y su presidente Gianni Infantino. La pancarta utiliza la imagen de una boda como una burla para representar una supuesta cercanía o alianza entre ambos.

Para Messi, el partido dejó una estadística especialmente llamativa: un penal fallado, una tarjeta amarilla y una asistencia, pero ningún gol. Además, en el tiempo agregado llegó a estrellar un disparo en los dos postes, en una acción que resumió la frustrante noche del argentino. Más allá del resultado, el episodio con el árbitro vuelve a colocar a Messi en el centro de la conversación. El argentino deberá recuperar la tranquilidad y su efectividad desde el punto penal mientras Inter Miami intenta frenar una racha de tres derrotas consecutivas y mantenerse en la pelea por el liderato de la MLS.