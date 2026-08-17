Monzón mexicano y onda tropical 28 provocarán lluvias intensas y fuertes rachas de viento en México este lunes

El monzón mexicano, combinado con inestabilidad atmosférica, mantendrá este lunes 17 de agosto condiciones favorables para lluvias de intensidad variable en distintas regiones de México, con los mayores acumulados previstos en Sinaloa y Nayarit, de acuerdo con el aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Según el pronóstico, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el norte y sur de Sinaloa, así como en el norte y zonas costeras de Nayarit. El organismo también mantiene bajo vigilancia los efectos del monzón mexicano sobre el noroeste del país y el avance de la onda tropical número 28 sobre el sur de México, sistemas que interactuarán con otros fenómenos atmosféricos y favorecerán precipitaciones en varias entidades.

MONZÓN MEXICANO PROVOCARÁ LLUVIAS INTENSAS EN EL NOROESTE El monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica, generará lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit. Además, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango. En Sinaloa, principalmente en el norte y sur, y en Nayarit, especialmente en el norte y la costa, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros. En Sonora, específicamente en el sureste; Chihuahua, en el suroeste; y Durango, en el noroeste, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros. Para Baja California Sur, en el sur, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros. El SMN señaló que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y, en algunas regiones, rachas de viento.

ONDA TROPICAL 28 AUMENTARÁ LAS LLUVIAS EN EL SUR Y SURESTE La onda tropical número 28 sobre el sur del país interactuará con canales de baja presión ubicados en el interior de la República, circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera y vaguadas en niveles medios. Esta combinación favorecerá lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Puebla, además de chubascos y lluvias fuertes en regiones del noreste, oriente, sur y sureste de México y en la península de Yucatán. Para Veracruz, en el sur; Oaxaca, en el este; y Puebla, en el sureste, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros. En Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros. También se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. En Baja California se prevén lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros. PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA ESTE LUNES 17 DE AGOSTO EN SALTILLO Para este lunes 17 de agosto de 2026, la ciudad de Saltillo, Coah., registrará una jornada predominantemente soleada y de ambiente cálido durante el día. Los pronósticos meteorológicos indican que la temperatura máxima alcanzará los 30°C en horas de la tarde, acompañada por un índice UV de nivel 10, humedad relativa del 44% y vientos procedentes del noreste a una velocidad de 15 mph, previéndose apenas un 15% de probabilidad de lluvia durante el período diurno. Hacia la noche, el panorama atmosférico prevé condiciones de cielo despejado sobre la capital coahuilense. Se anticipa un descenso térmico que situará la temperatura mínima en los 18°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones disminuirá al 5%, favoreciendo un ambiente fresco y estable para el cierre de la jornada. ¿QUÉ RIESGOS GENERAN LAS LLUVIAS INTENSAS? El SMN advirtió que las lluvias fuertes a intensas pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. Los acumulados de precipitación previstos pueden generar encharcamientos e inundaciones, particularmente en zonas susceptibles y áreas urbanas, además de incrementar los riesgos asociados con escurrimientos. Las rachas de viento también podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Asimismo, los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, por lo que las condiciones meteorológicas podrían afectar la circulación.

PERSISTEN TEMPERATURAS SUPERIORES A 45 GRADOS Mientras el monzón mexicano y la onda tropical favorecen lluvias en distintas regiones, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte del territorio nacional. El SMN pronosticó temperaturas máximas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California y el noroeste y oeste de Sonora. Además, se esperan temperaturas de 40 a 45 °C en el centro de Baja California Sur, norte de Sinaloa, este de Chihuahua, este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas. Las temperaturas máximas de 35 a 40 °C se registrarían en Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro se prevén temperaturas de 30 a 35 °C. El SMN indicó que continuará la onda de calor en el centro de Baja California Sur, noreste de Chihuahua, norte y sur de Coahuila, centro, sur y este de Nuevo León, así como en el oeste de Tamaulipas.

ADVIERTEN SOBRE CONTRASTE TÉRMICO EN ZONAS SERRANAS En contraste con las altas temperaturas previstas en el norte y otras regiones del país, se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C en zonas serranas de Durango, Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala. Este contraste se presentará durante las primeras horas del día en las regiones elevadas señaladas. PRONOSTICAN FUERTES RACHAS DE VIENTO El pronóstico contempla vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, en el golfo de California, Sonora, Sinaloa y el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. También se esperan rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas se pronostican rachas de 30 a 50 km/h.

OLEAJE DE HASTA TRES METROS Las condiciones marítimas también serán relevantes en las costas de distintas entidades. El SMN pronosticó mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Asimismo, se prevé oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec. En las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se espera oleaje de 1 a 2 metros. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la evolución del monzón mexicano en el noroeste y de la onda tropical número 28 en el sur y sureste del país, debido a su interacción con otros sistemas atmosféricos y a la posibilidad de lluvias fuertes a intensas.