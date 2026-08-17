$!Muere a los 36 años la actriz Hayden Panettiere, estrella de ‘Triunfos Robados’, ‘Héroes’ y ‘Nashville’: esto se sabe

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, reconocida por sus papeles en las series Héroes y Nashville, así como en películas como Triunfos Robados 3: Todo o Nada y Scream VI, murió a los 36 años, de acuerdo con información difundida este domingo 16 de agosto de 2026. La noticia fue confirmada por su representante a ABC News, quien expresó el pesar de la familia y del equipo de la actriz por su fallecimiento. “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”, señaló el representante, sin proporcionar detalles sobre las circunstancias de la muerte. Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente la causa del fallecimiento. De acuerdo con información difundida por TMZ, Panettiere murió durante la jornada del domingo y personas cercanas mencionaron que la actriz había enfrentado problemas de espalda, aunque esta situación no ha sido confirmada como la causa de su muerte. Las autoridades estadounidenses también recibieron alrededor de las 13:00 horas un reporte relacionado con un incidente en el que estaba involucrada la actriz. La investigación permanece abierta y no se han informado públicamente mayores detalles sobre lo ocurrido.

FAMILIA DE HAYDEN PANETTIERE PIDE PRIVACIDAD El padre de la actriz, Skip Panettiere, emitió un comunicado tras conocerse la noticia y destacó la trayectoria y personalidad de su hija. Describió a Hayden como “una luz increíble y una fuerza de la naturaleza” que llevó amor y alegría a las personas que la conocieron, así como a millones de espectadores que siguieron su trabajo en televisión y cine. La familia no ha confirmado una causa de muerte y solicitó privacidad para poder afrontar el fallecimiento de la actriz. Panettiere tuvo una trayectoria pública desde su infancia y, a lo largo de los años, también habló abiertamente sobre distintos aspectos de su vida personal. HAYDEN PANETTIERE HABLÓ SOBRE DEPRESIÓN POSPARTO Y ADICCIONES Después del nacimiento de su hija Kaya, en 2014, Panettiere compartió públicamente su experiencia con la depresión posparto. La actriz explicó que este padecimiento no significaba que quisiera hacerle daño a su hija y señaló que amaba a la menor, pero que atravesaba un periodo de profunda dificultad emocional. Posteriormente también habló sobre sus problemas relacionados con las adicciones y sobre su decisión de buscar ayuda profesional. “Decidí pedir ayuda e ingresar voluntariamente a centros especializados de tratamiento, buscando el problema y animar a otras madres a no sufrir en silencio”, declaró en aquella etapa. La actriz también enfrentó la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien falleció en 2023. En declaraciones posteriores, Hayden describió a Jansen como su único hermano y uno de sus mejores amigos. La pérdida, dijo entonces, representaba la ausencia de una parte importante de su vida. Panettiere deja a su hija Kaya, quien nació de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

HAYDEN PANETTIERE COMENZÓ SU CARRERA COMO ACTRIZ DESDE NIÑA Panettiere inició su carrera artística a una edad temprana. A los cuatro años se incorporó al elenco de la telenovela estadounidense One Life to Live, con lo que comenzó una trayectoria que posteriormente la llevaría tanto a la televisión como al cine. Su debut cinematográfico ocurrió a los nueve años, cuando prestó su voz al personaje de Dot en A Bug’s Life, película animada de Pixar estrenada en 1998. Posteriormente participó en Remember the Titans, cinta protagonizada por Denzel Washington y basada en la historia de un equipo deportivo de una escuela secundaria estadounidense. Durante los primeros años de su carrera también apareció en producciones televisivas como Ally McBeal y Malcolm in the Middle. En cine participó en títulos como Tiger Cruise, de 2004, y Ice Princess, de 2005.

‘HÉROES’ LA CONVIRTIÓ EN UNA FIGURA INTERNACIONAL Entre 2006 y 2010, Panettiere alcanzó una mayor notoriedad gracias a Héroes, serie de ciencia ficción en la que interpretó a Claire Bennet, una joven porrista con la capacidad de regenerar su cuerpo y recuperarse de heridas. El personaje se convirtió en uno de los más reconocidos de la producción y contribuyó a consolidar la carrera de la actriz. En esos mismos años protagonizó Triunfos Robados 3: Todo o Nada, donde interpretó a Britney Allen, una joven porrista que se enfrenta a nuevos retos después de cambiar de escuela y formar parte de otro equipo. La cinta, estrenada en 2006, contó también con la participación de Solange Knowles y Rihanna y se convirtió en una de las producciones asociadas con la cultura juvenil de aquella época.

ACTORES Y SEGUIDORES REACCIONAN A SU MUERTE Tras conocerse el fallecimiento, actores, compañeros de trabajo y seguidores de Panettiere comenzaron a publicar mensajes de despedida en redes sociales. Los comentarios se concentraron también en la última publicación de la actriz en Instagram, compartida el 27 de julio, en la que aparecía junto al director Randall Slavin. La actriz Selma Blair escribió un mensaje de despedida en el que expresó su cariño por Panettiere y pidió que no se fuera. Beverley Mitchell, conocida por su participación en 7th Heaven, manifestó su esperanza de que la información sobre la muerte no fuera cierta y describió a la actriz como una persona querida. Melissa Barrera, compañera de Panettiere en Scream VI, publicó un mensaje de despedida acompañado por un corazón roto. El sindicato de actores SAG-AFTRA, organización de la que Panettiere era integrante desde 1994, también expresó sus condolencias y señaló que sus pensamientos estaban con la hija, familiares, amigos y seguidores de la actriz. La investigación sobre las circunstancias de la muerte permanece abierta, mientras las autoridades no han informado oficialmente la causa del fallecimiento.