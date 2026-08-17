Aguacates que se exportan a China llevan sello de La Familia Michoacana

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    Aguacates que se exportan a China llevan sello de La Familia Michoacana
    Se encontró que las huertas de aguacate de ambos capos aparecen en la lista de Huertos de Aguacate Registrados para Exportación a China. CUARTOSCURO

Cientos de toneladas salen cada año al país asiático de las huertas que el capo opera en los municipios de Michoacán

Los aguacates que se exportan a China llevan el sello del fundador y exlíder de La Familia Michoacana, José de Jesús Méndez Vargas, “El Chango”, uno de los capos más buscados en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, y que el año pasado fue expulsado a Estados Unidos.

Cientos de toneladas salen cada año al país asiático de las huertas que el capo opera en los municipios de Michoacán con la mayor producción del llamado “oro verde”: Uruapan, Tancítaro, Salvador Escalante, Tacámbaro y Ario de Rosales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/crimen-se-diversifica-crea-50-comercios-legales-en-9-estados-NP22874328

Todo se da dentro de la ley, pues el michoacano tiene trato de exportador desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, junto con Manuel Fernández Valencia, “La Puerca”, quien fue uno de los operadores de La Familia Michoacana y que después se integró al Cártel de Sinaloa, al lado de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según información de inteligencia a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, “El Chango” Méndez y “La Puerca” poseen más de 50 huertas de aguacate en los cinco municipios referidos, registradas ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y con permiso de venta al exterior desde febrero de 2020, el segundo año del sexenio de López Obrador.

$!Entre los huertos destacados se encuentran los denominados La Mora 1, La Mora 36 y La Mora 37, en Tancítaro.
Entre los huertos destacados se encuentran los denominados La Mora 1, La Mora 36 y La Mora 37, en Tancítaro. CUARTOSCURO

El Gran Diario de México cotejó los registros obtenidos con las bases de datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en las que se encontró que las huertas de aguacate de ambos capos aparecen en la lista de Huertos de Aguacate Registrados para Exportación a China, en la siguiente dirección electrónica https://www.gob.mx/senasica/documentos/huertos-de-aguacate-registrados-para-exportacion-a-china.

Según los documentos en poder de EL UNIVERSAL, el fundador de La Familia Michoacana y Manuel Fernández Valencia, “La Puerca”, tienen en Tancítaro al menos 14 huertas de aguacate; en Tacámbaro, 10; en Ario de Rosales, siete; Uruapan, seis, y Salvador Escalante, cinco; con una extensión conjunta de 500 hectáreas, que aparecen en la lista con nombre del huerto, superficie, cartilla y el registro otorgado por Senasica, una oficina de la Secretaría de Agricultura.

Entre los huertos destacados se encuentran los denominados La Mora 1, La Mora 36 y La Mora 37, en Tancítaro, el corazón de la zona aguacatera michoacana, con número de registro HUE08160830190, HUE08160839077 y HUE08160839078, respectivamente, y con más de 40 hectáreas de extensión, y una producción importante de aguacate que todos los años envían a China.

Tras ser detenido por la extinta Policía Federal, en junio de 2011 en Aguascalientes, José de Jesús Méndez Vargas, “El Chango”, aseguró en un interrogatorio que se dedicaba a la “agricultura y también al tráfico de drogas”.

$!50 huertas de aguacate poseen, al menos, “El Chango” Méndez y “La Puerca” en cinco municipios.
50 huertas de aguacate poseen, al menos, “El Chango” Méndez y “La Puerca” en cinco municipios. CUARTOSCURO

Aunque estaba preso en el país cumpliendo una sentencia de 45 años por delincuencia organizada, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social lo consideró un agricultor más al darle permiso para vender el fruto a la República Popular China.

A principios del año pasado, el fundador de La Familia Michoacana fue entregado al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y actualmente enfrenta un proceso judicial ante una corte federal de Nueva York por tráfico de cocaína y metanfetaminas.

De acuerdo con autoridades federales, mandos de La Familia Michoacana y después de Los Caballeros Templarios, en Michoacán, invirtieron las ganancias de la venta de drogas en la compra de huertas de limón, aguacate, melón y otros negocios de la región de la Tierra Caliente.

Entre los casos de este tipo, destaca el de Miguel Ángel Gallegos Godoy, “Migueladas”, jefe del llamado Cártel de Zicuirán, una célula delictiva de la zona de Tierra Caliente que exporta melón y mango a Estados Unidos y Japón con permiso de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

DATO

* 50 huertas de aguacate poseen, al menos, “El Chango” Méndez y “La Puerca” en cinco municipios.

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