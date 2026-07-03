Afectará revisión anual del T-MEC a México; urge Coparmex certeza jurídica

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    Afectará revisión anual del T-MEC a México; urge Coparmex certeza jurídica
    Ante el nuevo escenario, Coparmex demandó al Gobierno afianzar el Estado de derecho y la energía. ARCHIVO

Consultores alertan sobre la vulnerabilidad de la revisión anual del T-MEC, mientras la IP urge condiciones internas que generen confianza

Para México, la decisión de realizar revisiones anuales al T-MEC impacta de manera negativa en la capacidad de ofrecer certeza a mediano y largo plazo, especialmente en un escenario en el que las tres principales calificadoras globales han resaltado diversas preocupaciones sobre el país.

En entrevista, Turenna Ramírez, especialista en comercio exterior en Holland & Knight, consideró que, contrario a lo que opina la Secretaría de Economía, la incertidumbre no solo radica en cómo se realizarán las revisiones, sino en la posición en la que queda México frente a su principal socio comercial.

https://vanguardia.com.mx/dinero/que-paso-en-la-primera-ronda-de-negociaciones-del-t-mec-NO21850049

"Esta decisión, aunque ya se preveía, nunca es una buena noticia. Son muy malas noticias para el país" , alertó. “El Tratado permanece, es cierto, pero lo que también va a permanecer es la incertidumbre para nuevas inversiones y la economía nacional; y esa incertidumbre nunca es buena consejera para ningún país” , agregó.

Amy Glover, integrante senior de América del Norte en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), señaló que si bien la decisión deja a México en la incertidumbre, la realidad es que este efecto está presente en todo el mundo. Sin embargo, agregó, la falta de certeza sobre cómo serán los procesos de revisión y cuáles serán los potenciales efectos sobre México deja en una situación vulnerable al comercio nacional.

Urge la IP por el Estado de derecho

Aunque Estados Unidos decidió que el T-MEC se revisará anualmente, México debe hacer su trabajo y propiciar condiciones internas para generar confianza en los inversionistas, aseguró Juan José Sierra, presidente de la Coparmex , en entrevista.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/propuesta-de-ebrard-busca-fortalecer-produccion-regional-para-renovar-el-t-mec-hasta-2052-PP21843279

"México debe fortalecer y trabajar los factores que dependen de su entorno. Y consolidar el Estado de derecho es parte de la certeza jurídica para generar esta confianza del inversionista" , señaló. “Está el tema de garantizar seguridad, de contar con energía suficiente, confiable y competitiva, fortalecer la infraestructura logística e impulsar las condiciones que favorezcan la inversión y el crecimiento de las mipymes” .

Con información de Verónica Gascón

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