¿Te suspendieron el celular? Así puedes recuperar tu línea si no la registraste con CURP

Las personas cuyo número celular termina en 0 y no realizaron el registro antes del 15 de agosto de 2026 pueden enfrentar la suspensión de su línea . La medida afecta servicios como llamadas, mensajes y datos móviles, pero no significa necesariamente que hayas perdido tu número.

Si este es tu caso, todavía puedes realizar la vinculación con tus datos personales a través de tu compañía telefónica para solicitar la reactivación del servicio.

¿POR QUÉ SUSPENDIERON MI LÍNEA CELULAR?

La suspensión forma parte de las nuevas reglas de identificación de líneas telefónicas móviles establecidas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

El calendario establece fechas distintas de acuerdo con el último dígito de cada número. Para las líneas terminadas en 0, el plazo venció el 15 de agosto de 2026.

Después de esa fecha, las compañías cuentan con un periodo de hasta 72 horas para deshabilitar los servicios de las líneas que continúen sin estar vinculadas con un titular.

La suspensión puede impedir realizar llamadas convencionales, enviar mensajes o utilizar datos móviles.

¿CÓMO RECUPERAR UNA LÍNEA CELULAR SUSPENDIDA?

Si tu número ya fue suspendido por no completar el registro, el procedimiento consiste en vincular la línea con un titular mediante los mecanismos de tu compañía telefónica.

Las empresas deben ofrecer dos alternativas:

1. Realizar el trámite de manera remota mediante su plataforma de gestión.

2. Acudir personalmente a uno de sus centros de atención.

El proceso de vinculación no debe tener costo para el usuario. Además, las compañías deben ofrecer orientación para completar el procedimiento.

Una vez que la identidad sea validada correctamente, el operador deberá habilitar nuevamente los servicios contratados.