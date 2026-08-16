¿Te suspendieron el celular? Así puedes recuperar tu línea si no la registraste con CURP
Si tu línea terminó en 0 y fue suspendida por falta de registro, todavía puedes vincularla con tu CURP y recuperar el servicio.
Las personas cuyo número celular termina en 0 y no realizaron el registro antes del 15 de agosto de 2026 pueden enfrentar la suspensión de su línea. La medida afecta servicios como llamadas, mensajes y datos móviles, pero no significa necesariamente que hayas perdido tu número.
Si este es tu caso, todavía puedes realizar la vinculación con tus datos personales a través de tu compañía telefónica para solicitar la reactivación del servicio.
¿POR QUÉ SUSPENDIERON MI LÍNEA CELULAR?
La suspensión forma parte de las nuevas reglas de identificación de líneas telefónicas móviles establecidas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
El calendario establece fechas distintas de acuerdo con el último dígito de cada número. Para las líneas terminadas en 0, el plazo venció el 15 de agosto de 2026.
Después de esa fecha, las compañías cuentan con un periodo de hasta 72 horas para deshabilitar los servicios de las líneas que continúen sin estar vinculadas con un titular.
La suspensión puede impedir realizar llamadas convencionales, enviar mensajes o utilizar datos móviles.
¿CÓMO RECUPERAR UNA LÍNEA CELULAR SUSPENDIDA?
Si tu número ya fue suspendido por no completar el registro, el procedimiento consiste en vincular la línea con un titular mediante los mecanismos de tu compañía telefónica.
Las empresas deben ofrecer dos alternativas:
1. Realizar el trámite de manera remota mediante su plataforma de gestión.
2. Acudir personalmente a uno de sus centros de atención.
El proceso de vinculación no debe tener costo para el usuario. Además, las compañías deben ofrecer orientación para completar el procedimiento.
Una vez que la identidad sea validada correctamente, el operador deberá habilitar nuevamente los servicios contratados.
¿QUÉ NECESITO PARA REGISTRAR MI CELULAR?
Para realizar el registro como persona física mexicana es necesario contar con una identificación oficial vigente que permita comprobar tu identidad y CURP.
Entre los documentos aceptados se encuentran:
- Credencial para votar del INE.
- Pasaporte mexicano.
- Documento Nacional de Identificación expedido por el Registro Nacional de Población.
Si haces el trámite en línea, la plataforma puede solicitar una fotografía o captura de la identificación, además de una prueba de vida y la validación de la CURP.
Cuando el procedimiento concluye correctamente, se genera un folio con la fecha y hora de la vinculación, por lo que es recomendable conservarlo.
¿QUÉ PASA SI MI LÍNEA YA FUE DESHABILITADA?
Una línea suspendida por falta de registro no equivale automáticamente a la cancelación del número.
La regulación contempla que la línea permanezca dentro de su ciclo de vida y que el usuario pueda realizar la vinculación correspondiente. Por eso, si ya no tienes llamadas, mensajes o internet móvil, lo recomendable es realizar el trámite cuanto antes.
Mientras una línea permanece deshabilitada, existen servicios que deben mantenerse disponibles, como las llamadas a números de emergencia y determinados servicios de atención.
¿CUÁNDO DEBO REGISTRAR MI CELULAR?
El calendario de vinculación contempla diferentes fechas durante 2026:
Terminación 0: 15 de agosto.
Terminación 1: 31 de agosto.
Terminación 2: 15 de septiembre.
Terminación 3: 30 de septiembre.
Terminación 4: 15 de octubre.
Terminación 5: 31 de octubre.
Terminación 6: 15 de noviembre.
Terminación 7: 30 de noviembre.
Terminación 8: 15 de diciembre.
Terminación 9: 31 de diciembre.
Si tu número termina en alguno de los dígitos que todavía no llega a su fecha límite, puedes realizar la vinculación desde ahora y evitar una eventual suspensión.
¿QUÉ DEBO HACER SI MI CELULAR YA NO TIENE SERVICIO?
Si tu línea terminó en 0 y ya fue suspendida, ingresa a la plataforma oficial de tu compañía telefónica o acude a un centro de atención.
Ahí deberás iniciar la vinculación, presentar tu identificación y completar la validación de identidad. Una vez aprobada, conserva el folio del trámite y verifica que las llamadas, mensajes y datos móviles hayan sido restablecidos.
Lo más importante es que no necesitas contratar otra línea únicamente porque no registraste la anterior a tiempo. La suspensión puede solucionarse mediante la vinculación correspondiente, siempre que la línea continúe dentro de las condiciones de servicio establecidas por el operador.