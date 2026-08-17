Retiros por desempleo de Afore marcan récord; acumulan 27 mil mdp

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    Retiros por desempleo de Afore marcan récord; acumulan 27 mil mdp
    El mes pasado, las Afore que registraron el mayor flujo de retiros por desempleo fueron Coppel, Azteca y Banorte, entre otras. CUARTOSCURO

Esto representó un crecimiento de 23.4% en comparación con los 21 mil 87.3 millones de pesos reportados en el mismo lapso del año

Los retiros por desempleo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) acumularon un total de 27 mil 52 millones de pesos entre enero y julio.

Esto representó un crecimiento de 23.4% en comparación con los 21 mil 87.3 millones de pesos reportados en el mismo lapso del año previo en términos reales, es decir, al restar la inflación.

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Es un máximo histórico para un lapso similar, indican datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

En el desglose mensual, los retiros correspondientes únicamente a julio sumaron 4 mil 610 millones de pesos, un alza real de 24.8% en comparación con los 3 mil 582.2 millones retirados de las cuentas individuales hace un año.

$!El retiro por desempleo permite a los trabajadores disponer de una parte de su ahorro.
El retiro por desempleo permite a los trabajadores disponer de una parte de su ahorro. CUARTOSCURO

Julio fue el mes con el monto más alto de retiros desde que se tienen registros de esta actividad por parte del regulador, a partir de enero de 2005.Los datos muestran que, respecto al número de trabajadores que hicieron uso de este derecho, alcanzó un millón 250 mil personas entre enero y julio.

Significa un incremento de 16.9% frente al millón 68 mil 329 registros del mismo periodo de 2025, lo que se traduce en 181 mil 447 trabajadores adicionales.

Sólo durante julio, 207 mil 348 personas concretaron el trámite de retiro de su cuenta individual, un aumento de 16.3%, equivalente a 29 mil 162 trabajadores más frente a los 178 mil 186 de hace un año.

El retiro por desempleo permite a los trabajadores disponer de una parte de su ahorro.

Para solicitarlo, el titular debe registrar, al menos, 46 días sin cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este trámite sólo puede realizarse una vez cada cinco años y genera un descuento en las semanas de cotización, las cuales pueden recuperarse al reintegrar los recursos a la Afore.

El mes pasado, las administradoras que registraron el mayor flujo de retiros por desempleo fueron Coppel con mil 43 millones de pesos; seguida de Azteca, 736 millones; XXI Banorte, 688 millones; Banamex, 658 millones; Sura, 553 millones.Continúan Profuturo, 392 millones; Principal, 221 millones; Invercap, 221 millones; Inbursa, 81 millones, y PensionISSSTE, 17.5 millones, según la institución que encabeza Julio César Cervantes.

$!Este trámite sólo puede realizarse una vez cada cinco años y genera un descuento en las semanas de cotización, las cuales pueden recuperarse al reintegrar los recursos a la Afore.
Este trámite sólo puede realizarse una vez cada cinco años y genera un descuento en las semanas de cotización, las cuales pueden recuperarse al reintegrar los recursos a la Afore. CUARTOSCURO

DEBILIDAD LABORAL

En su análisis más reciente sobre el mercado laboral, BBVA Research advierte que el empleo formal en México perdió fuerza durante el mes pasado y se debe, principalmente, a la atonía de la inversión y la persistente debilidad en la confianza empresarial.

A pesar de la cautela en la creación de plazas, el informe destaca que la masa salarial y el poder adquisitivo han mostrado cierta resistencia gracias a una aceleración del salario real.

Sin embargo, la persistencia de retos estructurales en sectores y regiones evidencia que la recuperación del mercado laboral avanza a un ritmo heterogéneo y sujeto a vaivenes de la demanda interna.

Una recuperación más sólida del empleo seguirá dependiendo de una reactivación sostenida de la inversión y mejores condiciones para la actividad empresarial.

EL DATO

El mes pasado, las Afore que registraron el mayor flujo de retiros por desempleo fueron Coppel, Azteca y Banorte, entre otras.

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