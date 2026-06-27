Empresario acusado de lavado de dinero es impulsado por PT como candidato a la gubernatura de San Luis Potosí

Ante las complicaciones de una posible alianza en esa entidad, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena recibió al empresario en su registro de “corcholatas” estatales, pero su ficha de registro trae exclusivamente el logotipo del PT.

Pese a las acusaciones en su contra, el PT impulsa como candidato a la gubernatura de San Luis Potosí al empresario Gerardo Sánchez Zumaya, sobre quien pesan acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento por contratos con Pemex.

Si se da la coalición entre morenistas y petistas en los próximos meses, éstos impulsaron al empresario.

A Sánchez Zumaya lo vinculan con el morenista Adán Augusto López e incluso, afirman que le ha ayudado en sus negocios en diversos sectores, principalmente energético.

Desde julio de 2024 ha estado en el ojo del huracán. Primero, lo implicaron en una denuncia por un supuesto desvío millonario de un fondo de pensiones.

Luego, porque sus empresas recibieron contratos por más de 520 millones de Pemex entre 2021 y 2024.

Incluso, fue denunciado penalmente por operar una presunta red de lavado con sus transacciones con la paraestatal y manejos irregulares por más de 15 mil millones de pesos.

Actualmente, se le acusa de estar en campaña desde mediados de 2025.

Advierten que con su Fundación Gesa se promueve en eventos, en los que se dan apoyos.

Morenistas de San Luis Potosí afirman que buscó inscribirse por Morena, pero le cerraron la puerta ante la polémica que lo envuelve.

Tras obtener su registro por el PT, Sánchez Zumaya afirma que ha vivido años de difamación, pero ha demostrado que es un empresario honesto, por lo que ninguna “denuncia anónima” procedió en su contra.

“A quienes me han difamado, les mando bendiciones. Me han intentado difamar hasta con denuncias anónimas. Incluso me intentaron encarcelar. ¿Para qué? Para desviarme de todo esto. Y no lo han conseguido. ¿Por qué? Porque el pueblo está conmigo”, afirmó.

Exaltado ante los cuestionamientos, el empresario afirmó que sÌ tiene errores, pero como cualquier ser humano, y no está obsesionado con ganar un cargo de elección, pues desde su Fundación Gesa él ayuda al pueblo.

El líder nacional del PT, Alberto Anaya, defendió la postulación de Sánchez Zumaya pues, aseguró que no tiene ninguna investigación en su contra.