Morena-PT-PVEM: Maridaje riesgoso

A final de cuentas, PT y PVEM son partidos de larga trayectoria, aunque hayan abusado de las coaliciones con la fuerza dominante para tener un poco más.

El Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México han estado construyendo el cadalso en el que les cortarán la cabeza cuando no los necesiten, como Morena hizo con el PRD. La influencia de Morena en los organismos electorales, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ) y el Instituto Nacional Electoral ( INE ), debiese prender las alarmas en el PT y el PVEM, pues significa que el sueño de todo partido de crecer y quizá llegar un día a encabezar la Presidencia de la República deben cancelarlo totalmente.

Hoy son aliados de Morena; mañana, un lastre muy caro que el oficialismo habrá de soltar. En el escenario actual, el partido en el poder los necesita para asegurar el control del país a través de la mayoría calificada –e ignorar a la oposición– y, a través de ella, rehacer las instituciones en su beneficio.

Entonces Morena seducirá a la militancia de sus dos aliados para que emigren, y después de que estos partidos ya no cubran el mínimo exigido por la ley, las autoridades electorales los borrarán del mapa.

El regalo de Morena a los actuales magistrados del TEPJF –de poder eternizarse en el cargo hasta 2034– evidencia con quiénes tendrán lealtad.

La respuesta de la presidenta Sheinbaum al pueblo de Colombia, respecto a que seguro hubo fraude por parte del candidato opositor que tuvo más votos en la elección presidencial de ese país, frente al candidato oficialista del presidente Petro, es una voz de alerta para México: que la oposición ni sueñe con ganar la Presidencia nunca más. Esto significa el fin de la democracia.

La democracia que construimos todos juntos en 18 años (del 2000 al 2018) está viendo su fin ante la indiferencia ciudadana. Y si un día lejano las tendencias políticas cambian, el crimen organizado se encargará de reorientar el voto hacia el oficialismo.

Las alianzas son temporales mientras haya un provecho mutuo. Sin embargo, cuando una de las partes no valora el beneficio, el acuerdo se fractura. Hoy el PT y el PVEM negocian con Morena su asociación para 2027. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, la actitud del partido oficial se ha vuelto un poco más ríspida, seguramente en la misma proporción en que sus aliados ya no son indispensables.

¿Y LOS NIÑOS?

La entrevista realizada por El Universal al exsecretario de Educación Pública en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño, ha puesto en evidencia que este gobierno ha sido muy paternalista con la CNTE. Hoy los maestros pueden manifestarse mientras siguen cobrando su salario, que promedia los 20 mil pesos mensuales, pagado por el gobierno de la 4T y que ha costado al país 586 millones de pesos.

En contraste, en tiempos de Peña Nieto, cuando salían a la calle a protestar, se les descontaba el día no laborado injustificadamente, y esto aplicaba aun para la CNTE.

El daño a la educación durante este régimen es invaluable. Al educando no se le prepara para competir laboralmente. Ha desaparecido el concepto de disciplina y con ello la cultura del esfuerzo.

En los tiempos, en que la inteligencia artificial y la tecnología van reduciendo las oportunidades laborales y las que perduran cada vez estarán más ligadas a la tecnología y al conocimiento, esta situación resulta especialmente preocupante.