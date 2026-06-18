En medio de ola de calor, reportan fallas de energía eléctrica en Nuevo León

MONTERREY, NL.- En medio de la intensa ola de calor en Nuevo León con una sensación térmica de hasta 46 grados, se reportaron fallas en el suministro de energía eléctrica como en el primer cuadro de la ciudad donde los semáforos dejaron de funcionar por lo que agentes de tránsito municipales tuvieron que brindar apoyo. Autoridades municipales confirmaron que una falla en el sistema de electricidad se registró en el primer cuadro de la ciudad.

”Oficiales de Tránsito de Monterrey se encuentran agilizando la vialidad, mientras se reinstala el servicio”, precisó. Los reportes recibidos son de ls avenidas Colón y Madero, de Guerrero hasta Diego de Montemayor. La misma situación también se presentó en Zaragoza, entre Aramberri y Arteaga, además de Zuazua de la calle Jardón a Arteaga.

Ante la situación, oficiales de la Dirección de Tránsito de Monterrey se avocaron a dar apoyo. En otros sectores usuarios de la Comisión Federal de Electricidad también reportaron apagones, pero gasta el momento, la CFE no ha detallado sobre la problemática.

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