En México, muerte por suicidio afectó más a jóvenes de 15-29 años en 2025: Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en el año 2025 hubo un registro de 8 mil 709 defunciones por suicidio en México, siendo las personas de 15 a 29 años las que presentaron la tasa más alta de 10.2 suicidios por cada 100 mil personas de este grupo, cuando a nivel nacional la tasa es de 6.7 por cada 100 mil habitantes. La muerte por suicidio, precisó Inegi, es la tercera causa de muerte de la población entre los 15-29 años de edad, siendo de las principales causas de muerte de este grupo de edad en México después de los homicidios y los siniestros viales.

El Inegi observó que la tasa nacional de suicidios subió de 5.1 a 6.7 entre 2015 y 2025. En esos diez años, la medida para mujeres pasó de 2 a 2.6 (nivel que se mantuvo entre 2023-2025). En cambio, la tasa nacional de hombres pasó de 8.4 en 2015 a 11.4 en 2023 y reduciéndose a 10.9 en 2025.

Las tasas de suicidio por cada 100 habitantes es una medida que se base en el número total de defunciones por suicidio entre la población total, multiplicado por 100 mil habitantes, y se usa para medir cuántas veces sucede un evento en una población de 100 mil personas. LOS PRIMEROS 10 ESTADOS CON MAYORES TASAS DE SUICIDIO EN MÉXICO El mapa mexicano que reportó Inegi se oscurece en función de cuántas personas se suicidan en cada entidad federativa. Chihuahua tiene la mayor tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes, registrando un 13.8. Le siguen Yucatán (13.7), Quintana Roo (11.1), Durango (9.1), San Luis Potosí (9), Sonora (8.7), Coahuila (8.5), Campeche (8.4), Tabasco (8.3) y Querétaro (8.2).

Por el contrario, las tasas de suicidios por cada 100 mil habitantes más bajas en México se concentraron en Guerrero (2), Chiapas (3.8), Veracruz y Baja California (4.7), Tlaxcala (4.8), CDMX (5.1) y Oaxaca (5.2). EL SUICIDIO EN MÉXICO POR SEXO Por sexo, la tasa de suicidios por cada 100 mil hombres más alta se registró en el grupo de edad de 30 a 44 años, con 17.2 —y siendo la tasa de suicidio más alta de todas las edades de ambos sexos. Las mujeres reportaron la tasa más alta de suicidios por cada 100 mil habitantes en el grupo de edad de 15 a 29 años, con 5.1 —representando asimismo la tasa más alta en mujeres.

En cambio, las infancias de 10 a 14 años de edad reportaron las tasas más bajas de muertes por suicidio, con una medida de 2.5 por cada 100 mil habitantes en conjunto. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PERSONAS QUE MURIERON POR SUICIDIO - El Inegi observó que el 65.7% de las personas que fallecieron a causa de suicidio realizaban alguna actividad económica.