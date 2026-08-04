En segundos y a plena vista: videos exhiben presuntos intentos de robo en estacionamientos del Aeropuerto de Monterrey

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    En segundos y a plena vista: videos exhiben presuntos intentos de robo en estacionamientos del Aeropuerto de Monterrey
    Videos difundidos en redes sociales muestran presuntos intentos de robo en los estacionamientos de las terminales A y C del Aeropuerto Internacional de Monterrey. FOTO: IG yaritrevino

Las grabaciones han generado preocupación entre los usuarios, quienes piden reforzar la vigilancia en una de las principales terminales aéreas del norte del país.

Usuarios de redes sociales difundieron videos en los que se observan presuntos intentos de robo en los estacionamientos de las terminales A y C del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

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Las grabaciones, compartidas a través de Instagram, muestran a personas que aparentemente intentan abrir vehículos estacionados o revisan automóviles en busca de una oportunidad para cometer un ilícito. Aunque los hechos han generado una amplia reacción entre los internautas, hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre detenciones relacionadas con estos casos.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, donde decenas de usuarios expresaron preocupación por la seguridad en las zonas de estacionamiento del aeropuerto.

Usuarios piden reforzar la vigilancia

Tras la difusión de los videos, viajeros y usuarios de redes sociales solicitaron que se incremente la vigilancia en las áreas de estacionamiento, especialmente en las terminales A y C, donde presuntamente ocurrieron los hechos.

En los comentarios, algunas personas señalaron la importancia de mantener mayor presencia de personal de seguridad y fortalecer el monitoreo mediante cámaras para prevenir este tipo de incidentes. Sin embargo, las grabaciones por sí solas no permiten confirmar si los intentos de robo fueron consumados ni la identidad de las personas involucradas.

¿Qué se observa en los videos?

En uno de los videos se aprecia a un individuo caminando entre los vehículos estacionados y acercándose a varias unidades antes de retirarse del lugar. En otra grabación se observa una situación similar en un estacionamiento distinto del complejo aeroportuario.

Las publicaciones han acumulado miles de reproducciones y reacciones, lo que ha contribuido a que el tema se viralice entre usuarios que frecuentan el aeropuerto por motivos de trabajo o vacaciones.

Recomiendan extremar precauciones

Ante este tipo de situaciones, especialistas en seguridad recomiendan no dejar objetos de valor a la vista dentro del automóvil, verificar que puertas y ventanas queden correctamente cerradas y, de ser posible, estacionarse en zonas iluminadas o cercanas a áreas con mayor circulación de personas.

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El Aeropuerto Internacional de Monterrey cuenta con estacionamientos oficiales para las terminales A, B y C, además de sistemas de videovigilancia y servicios para los usuarios.

Hasta el momento, las autoridades aeroportuarias no han emitido un posicionamiento público sobre los videos que circulan en redes sociales. Mientras tanto, las grabaciones continúan generando debate entre los usuarios sobre la importancia de reforzar las medidas de seguridad en los estacionamientos del aeropuerto.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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