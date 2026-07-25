Torreón reforzará estrategia para mantenerse entre las ciudades más seguras

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    Torreón reforzará estrategia para mantenerse entre las ciudades más seguras
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme anunció acciones para conservar y mejorar los indicadores de seguridad del INEGI. SANDRA GÓMEZ

Destaca Alcalde coordinación de los tres niveles de gobierno; anuncia acciones para prevenir delitos

TORREÓN, COAH.- La permanencia de Torreón dentro de los primeros lugares entre las ciudades más seguras del País es resultado del trabajo coordinado entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, afirmó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, quien sostuvo que la obligación de las autoridades será conservar y mejorar esos indicadores.

El Presidente Municipal señaló que la estrategia de seguridad continuará desarrollándose en estrecha colaboración con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, así como con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, las corporaciones estatales y la Policía Municipal.

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Explicó que, desde su llegada a la administración municipal, inició una revisión detallada de la incidencia delictiva mediante la geolocalización de los hechos registrados en los distintos sectores de la ciudad.

Este análisis, indicó, permitirá identificar con mayor precisión las colonias, horarios y zonas donde se concentra determinado tipo de delitos, a fin de desplegar operativos preventivos y atender de manera focalizada las conductas que generan mayor preocupación entre la ciudadanía.

Riquelme Solís destacó que los resultados obtenidos hasta el momento son positivos, particularmente por el incremento en el número de detenciones realizadas de manera conjunta por las distintas corporaciones de seguridad.

No obstante, aclaró que la estrategia no debe limitarse al aseguramiento de los presuntos responsables, sino que es necesario dar seguimiento a cada caso hasta conocer su situación jurídica y garantizar que las carpetas de investigación cuenten con los elementos suficientes para su judicialización.

Para ello, el cuerpo jurídico municipal mantendrá coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, con el propósito de detectar oportunamente posibles omisiones o errores en la integración de los expedientes.

El Alcalde explicó que, cuando se identifique alguna deficiencia dentro del Sistema de Justicia Penal, se buscará complementar a tiempo los datos de prueba necesarios para evitar que los presuntos responsables recuperen su libertad por fallas en el procedimiento.

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Señaló que una parte importante de los delitos patrimoniales registrados en determinadas colonias puede ser cometida por las mismas personas. Por ello, una adecuada investigación y judicialización permitiría reducir la reincidencia y, en consecuencia, disminuir el número de robos.

“En algunas colonias puede haber cinco o seis robos y resultar que los autores son los mismos”, manifestó el Edil, al señalar que las autoridades trabajan en una misma dirección para lograr que las detenciones se traduzcan en procesos legales sólidos.

Riquelme Solís aseguró que próximamente se presentarán nuevos resultados de esta estrategia integral, la cual combina prevención, inteligencia policial, coordinación operativa y seguimiento jurídico para fortalecer la seguridad y preservar la tranquilidad de las familias de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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