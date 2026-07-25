Torreón reforzará estrategia para mantenerse entre las ciudades más seguras

El Presidente Municipal señaló que la estrategia de seguridad continuará desarrollándose en estrecha colaboración con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, así como con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, las corporaciones estatales y la Policía Municipal.

TORREÓN, COAH.- La permanencia de Torreón dentro de los primeros lugares entre las ciudades más seguras del País es resultado del trabajo coordinado entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, afirmó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, quien sostuvo que la obligación de las autoridades será conservar y mejorar esos indicadores.

Explicó que, desde su llegada a la administración municipal, inició una revisión detallada de la incidencia delictiva mediante la geolocalización de los hechos registrados en los distintos sectores de la ciudad.

Este análisis, indicó, permitirá identificar con mayor precisión las colonias, horarios y zonas donde se concentra determinado tipo de delitos, a fin de desplegar operativos preventivos y atender de manera focalizada las conductas que generan mayor preocupación entre la ciudadanía.

Riquelme Solís destacó que los resultados obtenidos hasta el momento son positivos, particularmente por el incremento en el número de detenciones realizadas de manera conjunta por las distintas corporaciones de seguridad.

No obstante, aclaró que la estrategia no debe limitarse al aseguramiento de los presuntos responsables, sino que es necesario dar seguimiento a cada caso hasta conocer su situación jurídica y garantizar que las carpetas de investigación cuenten con los elementos suficientes para su judicialización.

Para ello, el cuerpo jurídico municipal mantendrá coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, con el propósito de detectar oportunamente posibles omisiones o errores en la integración de los expedientes.

El Alcalde explicó que, cuando se identifique alguna deficiencia dentro del Sistema de Justicia Penal, se buscará complementar a tiempo los datos de prueba necesarios para evitar que los presuntos responsables recuperen su libertad por fallas en el procedimiento.