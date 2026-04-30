En tiempo real NISAR, un nuevo satélite de la NASA, revela en el hundimiento de la Ciudad de México

Gracias a los resultados obtenidos “demuestran la rapidez y fiabilidad con la que el satélite NISAR (Radar de Apertura Sintética de la NASA e ISRO) puede rastrear los cambios en tiempo real en la superficie terrestre desde la órbita, sin la interferencia de nubes o vegetación que obstaculizan los sensores ópticos y los radares de alta frecuencia”, precisa la Agencia Espacial estadounidense.

El que actualmente es considerado como uno de los sistemas de radar más potentes nunca antes lanzados al espacio, realizó un mapa cartográfico del terreno que se mueve bajo una de las capitales con el mayor hundimiento del mundo; la Ciudad de México, detalla un comunicado de la NASA .

La CDMX es el hogar de cerca de 20 millones de personas, la capital mexicana se se asienta sobre un acuífero; derivado del bombeo intensivo de agua subterránea, prosigue el comunicado de la NASA, así como “al peso del desarrollo urbano”, existe “la compactación del antiguo lecho lacustre bajo la ciudad durante más de un siglo”.

La Agencia Espacial de Estados Unidos haciendo referencia a un ingeniero que documentó este problema por primera vez en 1925, y para las décadas de 1990 y 2000, algunas zonas que abarca el área metropolitana presentaban un hundimiento de alrededor de 35 centímetros por año, originando daños en infraestructuras tales como el Metro, siendo este “uno de los sistemas de transporte rápido más grandes de América”.

Si bien indica el comunicado, “varias generaciones de radares espaciales han monitoreado la Ciudad de México en movimiento”; la misión NISAR, que fue lanzada al espacio en el mes de julio de 2025, “impulsa estos esfuerzos, analizando áreas de rápido cambio que son difíciles de inspeccionar desde el espacio”.

Este satélite tiene la capacidad de estar operando tanto en día como en la noche, sin importar que “llueva o truene”.

“El radar de apertura sintética de banda L de NISAR está diseñado para rastrear movimientos sutiles como el hundimiento y la elevación del terreno, el deslizamiento de glaciares y el crecimiento de los cultivos, al sobrevolar la zona varias veces al mes”, describe la NASA.

Craig Ferguson, quien es es el subdirector del proyecto en la sede de la NASA en Washington explicó que “imágenes como esta confirman que las mediciones de NISAR coinciden con las expectativas”, Ferguson continúa explicando que “el radar de banda L de onda larga de NISAR permitirá detectar y monitorear la subsidencia del terreno en regiones más complejas y con vegetación densa, como las comunidades costeras, donde pueden presentarse los efectos combinados de la subsidencia y el aumento del nivel del mar”.