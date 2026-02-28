En tres operativos rescatan a cinco canes en condición de maltrato, en NL

México
/ 28 febrero 2026
    En tres operativos rescatan a cinco canes en condición de maltrato, en NL
    Cinco perros fueron asegurados en Monterrey, Juárez y Guadalupe tras denuncias ciudadanas por abandono, falta de alimento y condiciones insalubres Cortesía

Operativos en tres municipios de Nuevo León permitieron asegurar cinco perros en abandono y maltrato; fueron llevados a resguardo y atención veterinaria

Monterrey, Nuevo León.- Reportes ciudadanos permitieron que cinco perros que estaban en condiciones de maltrato y abandono fueran rescatados en operativos realizados en los municipios de Monterrey, Juárez y Guadalupe, Nuevo León.

La División Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente logró el aseguramiento de los ejemplares caninos.

TE PUEDE INTERESAR: Viento, calor y baja humedad ocasionan 315 incendios en NL

$!En tres operativos rescatan a cinco canes en condición de maltrato, en NL

El primer operativo se realizó en una vivienda del ayuntamiento de Monterrey en respuesta a un reporte en redes sociales. En el sitio se localizaron tres ejemplares en condiciones de maltrato y sin acceso a comida y agua; sin un refugio adecuado y expuestos a riesgos ambientales.

Uno de los animales presentaba condiciones corporales deterioradas y el otro deambulaba en la calle en periodo de celo. Los tres fueron asegurados y trasladados al Centro Estatal de Atención Animal para su atención veterinaria y resguardo especializado.

$!En tres operativos rescatan a cinco canes en condición de maltrato, en NL

El otro caso se registró en el municipio de Juárez donde se rescató un pastor belga que mantenían encadenado, en un espacio insalubre y sin agua y alimento. El can fue asegurado y llevado a las instalaciones de Bienestar Animal de ese ayuntamiento.

En Guadalupe se rescató al tercer ejemplar, un canino crillo en condiciones de abandono desde hacía unos tres meses, sin acceso a alimento, agua y en condiciones sanitarias inadecuadas.

$!En tres operativos rescatan a cinco canes en condición de maltrato, en NL

Ante los hechos, el secretario del Medio Ambiente, Raúl Lozano destacó la importancia de seguir fortaleciendo el cuidado responsables de las mascotas.

“Desde la Secretaría de Medio Ambiente actuamos con firmeza para proteger a los seres sintientes, garantizar su integridad y asegurar que cada caso sea atendido conforme a la ley”, destacó.

$!En tres operativos rescatan a cinco canes en condición de maltrato, en NL

Añadió que el compromiso del gobierno estatal es fortalecer la cultura del cuidado responsable y consolidar el bienestar animal como una prioridad en la agenda ambiental.

La Secretaría de Medio Ambiente destacó que el maltrato animal no se limita a agresiones físicas sino que también incluye abandono, sujeción permanente, la privación de alimento y agua, así como la ausencia de atención veterinaria.

Temas


Rescate Animal
maltrato animal

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

