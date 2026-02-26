$!Viento, calor y baja humedad ocasionan 315 incendios en NL

Monterrey, Nuevo León.- Las condiciones climatológicas que prevalecen en la entidad han ocasionado un total de 315 incendios de distinta naturaleza, desde baldíos y pastizales hasta casa habitación y de residuos, entre otros, informó Protección Civil de Nuevo León este jueves. La dependencia alertó que la entidad presenta la regla de los factores 30-30-30, lo que quiere decir: temperatura mayor a los 30 grados, humedad relativa menor a 30 y viento de más de 30 kilómetros por hora. TE PUEDE INTERESAR: Samuel García supervisa avance del Puente Nuevo Torre Rise-Obispado en Monterrey

PROTECCIÓN CIVIL DE NUEVO LEÓN ADVIERTE QUE CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS PUEDEN PROPAGAR INCENDIOS El titular de la dependencia, Érik Cavazos Cavazos, aseguró que estas condiciones son propicias para la propagación de incendios. “Para el día de hoy, derivado del sistema frontal que estará llegando a Nuevo León y a la región noreste, nos traerá fuertes vientos, por lo cual se esperan vientos arrachados en algunas zonas de 50 a 60 kilómetros y la temperatura máxima la tendremos entre los 36 y 38 grados”, dijo. Mencionó que la humedad relativa sigue por debajo del 30% por lo que se debe de continuar con las medidas preventivas. “Debemos de evitar tirar colillas de cigarro, evitar quemar basura, hacer este tipo de quemas que se hacen en algunos lugares”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Tarifa de 10 pesos para los estudiantes en el transporte público y Metro de Nuevo León EMITEN RECOMENDACIONES ANTE CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Para prevenir incendios forestales, solicitó evitar realizar fogatas en ese tipo de lugares. Además, pidió a la población hidratarse, en especial los niños y adultos mayores. Al corte del miércoles se registraron: 24 incendios a casa habitación, 5 de residuos o basura; 11 de vehículos, 1 en comercio, 6 en escuelas y 268 de baldío o pastizal, para un total de 315 en 24 horas. “El 85 por ciento (de los incendios) fueron en pastizales, en terrenos baldíos”, precisó el funcionario estatal.

Aracely Chantaka Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).

