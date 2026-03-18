Cumple 47 años la Refinería Cadereyta, NL, encargada de abastecer a Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Zacatecas

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México
/ 18 marzo 2026
    Cumple 47 años la Refinería Cadereyta, NL, encargada de abastecer a Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Zacatecas
    Cumple 47 años la Refinería Cadereyta, NL, encargada de abastecer a Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Zacatecas
    Cumple 47 años la Refinería Cadereyta, NL, encargada de abastecer a Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Zacatecas
    La Refinería Cadereyta, ubicada en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, celebró este miércoles 47 de su inauguración

La Refinería fue inaugurada un 18 de marzo de 1979 por el entonces presidente José López Portillo

Monterrey, Nuevo León.- En el marco del 47 aniversario de fundación de la Refinería Cadereyta, Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció su papel como instalación estratégica para el abasto de combustibles en el noreste del país.}

La Refinería se encarga de abastecer combustibles como gasolinas y diésel principalmente a los estados de Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, así como de forma parcial a Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.

El complejo está integrado por 35 plantas que están organizadas en dos trenes de producción.

Antes llamada Refinería Ing Héctor R Lara Sosa, ahora solamente Refinería Cadereyta, fue fundada un 18 de marzo de 1979 por el presidente José López Portillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tiene-saltillo-la-gasolina-regular-mas-cara-del-pais-IE19599221

“Su operación en apego a las normas vigentes y a las políticas institucionales, permite transformar el petróleo en combustibles y garantiza la sostenibilidad energética y el desarrollo local y regional, dentro de un marco de absoluto respeto al medio ambiente”, precisó Pemex en un comunicado.

La Refinería Cadereyta fue la primera en México en producir gasolinas y diésel de ultra bajo azufre, medida que fortaleció la calidad de los combustibles y redujo su impacto ambiental.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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