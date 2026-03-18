Cumple 47 años la Refinería Cadereyta, NL, encargada de abastecer a Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Zacatecas

Monterrey, Nuevo León.- En el marco del 47 aniversario de fundación de la Refinería Cadereyta, Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció su papel como instalación estratégica para el abasto de combustibles en el noreste del país.}

La Refinería se encarga de abastecer combustibles como gasolinas y diésel principalmente a los estados de Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, así como de forma parcial a Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.

El complejo está integrado por 35 plantas que están organizadas en dos trenes de producción.

Antes llamada Refinería Ing Héctor R Lara Sosa, ahora solamente Refinería Cadereyta, fue fundada un 18 de marzo de 1979 por el presidente José López Portillo.