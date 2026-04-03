Encuentran con vida a Juan Díaz, operador de dron de N+ que cubría el rescate de mineros en Sinaloa

Juan Díaz Medina, ingeniero y operador de un dron en el medio de comunicación N+, fue reportado como desapareció el jueves 2 de abril en los alrededores de la mina Santa Fe, localizada en El Rosario, Sinaloa; cuando participaba en la cobertura del rescate de mineros atrapados. De acuerdo con dicha área de noticias de la televisora Televisa, esta aeronave no tripulada cayó a causa de algún inhibidor de señal, a lo que Díaz Medina se internó en la zona, a unos 500 metros aproximadamente del lugar, para recuperarlo, pero no regresó y a partir de entonces se desconocía de su paradero.

Hasta que la mañana de viernes 3 de abril, fue localizado con vida por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), tras 18 horas de haber sido reportado como desaparecido, además del despliegue de un operativo de búsqueda por aire y tierra.

“Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional encontraron con vida y bien a nuestro compañero el ingeniero Juan Díaz, operador de drone que participa en la cobertura del rescate de los mineros atrapados”, señaló la conductora de televisión Danielle Dithurbide.

El operativo incluyó el sobrevuelo de un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Marina (Semar), drones para rastrear las zonas de difícil acceso y brigadas en la zona serrana integradas por personal del Ejército, Protección Civil y rescatistas. Además, contó con el despliegue de 496 efectivos, 5 binomios de búsqueda de personas, 3 Helicópteros UH-60 con visión nocturna, 15 drones (1 con capacidades térmicas), 1 célula de inteligencia y 60 vehículos, con el fin de integrarse a la búsqueda y rescate, lo que permitió la localización con vida de Juan Díaz Medina.

Elementos se concentraron en puntos estratégicos como áreas montañosas, el cauce del río y ‘El Polvorín’, debido a las características del terreno, autoridades consideraban la posibilidad de Díaz Medina hubiera caído en una barranca. Hasta el momento, Defensa asegura que el colaborador de N+ se encuentra con buen estado de salud y presentó únicamente síntomas de deshidratación, por lo que se le brindó atención médica para su recuperación. En las fotografías presentadas por el Ejército, se ve a Juan Díaz Medina siendo atendido por elementos de presuntas heridas en los pies, así como hidratándose.

El también ingeniero fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa con sede en Mazatlán, para que rinda su declaración correspondiente sobre la forma en que ocurrieron los acontecimientos.

RESCATE EN MINA SANTA FE El pasado 25 de marzo, colapsó una presa al interior de la mina Santa Fe, causando que cuatro empleados quedaran atrapados. No fue hasta el lunes que uno de ellos, José Alejandro Cástulo Colín, fue rescatado con vida. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dio a conocer que reforzaría esfuerzos con el fin de rescatar a los tres mineros faltantes en un “entorno de extrema complejidad”. De acuerdo con la CNPC, se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones. De ese grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas quedaron atrapadas. Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en el país, en un sector que aporta algo más del 2 % del PIB nacional, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm).

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