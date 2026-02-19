Cae 7.2% producción minera de México en diciembre de 2025 a tasa anual
También se registró una caída de 0.9% en términos mensuales en la industria minerometalúrgica; plomo, zinc y pellets de fierro reportaron mayores caídas
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó una variación porcentual de -7.2% en la producción minerometalúrgica en diciembre de 2025, con un cambio porcentual mensual de -0.9%, según la estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM).
Este indicador permite proporcionar información “sobre la actividad minerometalúrgica” para saber los cambios en el volumen y valor de la producción en actividades de extracción, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos.
A tasa anual en diciembre de 2025, los minerales que registraron las variaciones negativas más pronunciadas en su extracción fueron el plomo (-22.2%), zinc (22.2%), pellets de fierro (19.3%), oro (11.5); por el contrario, los crecimientos registrados fueron en cobre (0.3), carbón no coquizable (3.4) y azufre (5.8).
EN DICIEMBRE DE 2025, EXTRACCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA: COAHUILA CAE EN FLOURITA
La producción de oro en México se vio principalmente afectada en Zacatecas y en Guerrero, con caídas en sus toneladas de 25.9 y 39.8%, respectivamente.
Las toneladas de plata se vieron afectadas también en Zacatecas (-11%) y Chihuahua (-4.6%); sin embargo, se registró un crecimiento en Durando de 18.2%.
La variación de la producción de de fluorita en Coahuila fue de -23.1% y en San Luis Potosí también varió en -4.2%.