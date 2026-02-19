Cae 7.2% producción minera de México en diciembre de 2025 a tasa anual

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó una variación porcentual de -7.2% en la producción minerometalúrgica en diciembre de 2025, con un cambio porcentual mensual de -0.9%, según la estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM).

Este indicador permite proporcionar información “sobre la actividad minerometalúrgica” para saber los cambios en el volumen y valor de la producción en actividades de extracción, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos.

A tasa anual en diciembre de 2025, los minerales que registraron las variaciones negativas más pronunciadas en su extracción fueron el plomo (-22.2%), zinc (22.2%), pellets de fierro (19.3%), oro (11.5); por el contrario, los crecimientos registrados fueron en cobre (0.3), carbón no coquizable (3.4) y azufre (5.8).