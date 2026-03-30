Rescatan con vida a primer minero atrapado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa

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México
/ 30 marzo 2026
    Rescatan con vida a primer minero atrapado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa
    La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó el rescate con vida de un minero atrapado en El Rosario, Sinaloa, tras más de 100 horas Coordinación de Protección Civil

Autoridades rescataron con vida a un minero atrapado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa; continúan labores para localizar a tres trabajadores más.

Durante la madrugada de este lunes, autoridades confirmaron el rescate con vida del primero de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario.

El operativo fue coordinado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, que informó que la localización se logró tras más de cinco días de labores y en condiciones complicadas debido a la presencia de lodo en la zona.

De acuerdo con el comunicado oficial, “el Puesto de Mando Unificado confirma la localización y extracción segura de uno de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados”.

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LABORES DE RESCATE SUMAN MÁS DE 100 HORAS DE TRABAJO ININTERRUMPIDO

Las autoridades detallaron que el rescate se concretó a las 00:25 horas del lunes 30 de marzo, luego de más de 100 horas continuas de labores por parte de brigadas de emergencia.

El trabajador rescatado fue identificado como José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo. Tras su localización, se activaron los protocolos de extracción segura y fue trasladado de inmediato para recibir atención médica.

Según el reporte, el minero fuera llevado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para su revisión y atención.

TRABAJOS DE RESCATE SE REALIZAN CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

El Puesto de Mando Unificado, encargado de coordinar las acciones, está integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales de Sinaloa.

Las autoridades señalaron que continuarán los trabajos para localizar y rescatar a los otros tres trabajadores que permanecen atrapados, quienes, de acuerdo con los análisis técnicos, se encontrarían en la zona más profunda de la mina.

BRINDAN ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIARES DE MINEROS

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, mantiene comunicación directa con los familiares para informar sobre los avances.

Asimismo, se indicó que se proporciona a las familias acompañamiento durante las labores, con informes periódicos tras cada ingreso de las células de rescate, además de atención psicológica, alimentación, facilidades para el aseo personal y espacios para descanso.

QUÉ SE SABE SOBRE EL DERRUMBE DE LA MINA EN SINALOA

La mina es propiedad de la empresa Industrial Minera Sinaloa, ubicada en la comunidad de Chele. En el lugar trabajan autoridades estatales y federales mediante estrategias conjuntas de extracción.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el incidente ocurrió a las 14:00 horas del 25 de marzo y fue reportado a autoridades municipales hasta las 14:20 horas del 26 de marzo.

Tras recibir la notificación oficial, el Gobierno de México activó los protocolos federales de respuesta y movilizó fuerzas de tarea al sitio.

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DE 25 TRABAJADORES, CUATRO QUEDARON ATRAPADOS EN LA MINA

De acuerdo con reportes técnicos, al momento de la ruptura de la geomembrana se encontraban 25 trabajadores realizando excavaciones. De ese grupo, 21 lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro quedaron atrapados.

Con el rescate del primer trabajador, continúan las labores para localizar a los tres mineros restantes, mientras las autoridades mantienen el despliegue operativo y el seguimiento permanente del caso.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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