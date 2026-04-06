Encuesta afirma que Sheinbaum tuvo 70% de aprobación durante marzo

Su nivel de desaprobación llegó a 29% , prácticamente sin cambios relevantes respecto al mes anterior, cuando había alcanzado 72% tras el operativo para detener a ‘El Mencho’ , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La más reciente encuesta nacional de El Financiero muestra que la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene un respaldo ciudadano sólido , al registrar 70% de aprobación en marzo.

Sin embargo, esa estabilidad en el apoyo a la mandataria contrasta con un fuerte repunte en la preocupación por la inseguridad.

Según el sondeo, la proporción de personas que considera a la inseguridad como el principal problema del país se disparó de 60% a 79% entre febrero y marzo, un aumento de 19 puntos.

Este incremento desplazó otras preocupaciones: las menciones a la corrupción descendieron drásticamente, pasando de 24% en enero a 15% en febrero y apenas 5% en marzo.

La economía, por su parte, retrocedió ligeramente como tema prioritario, al pasar de 15% a 10%.

En cuanto a las evaluaciones sobre el desempeño gubernamental, la percepción en materia económica mostró movimientos marginales. Las opiniones positivas bajaron de 56% a 53%, mientras que las negativas subieron de 39% a 42%.

En el ámbito de la seguridad pública, las valoraciones continúan siendo desfavorables: 53% considera que el gobierno lo está haciendo mal o muy mal, frente a 42% que califica su labor de manera positiva.

El tema del crimen organizado presenta una tendencia prácticamente inmóvil. Solo 19% evalúa de forma positiva la actuación gubernamental, contra 77% que la desaprueba, números muy similares a los del mes previo (17% y 77%, respectivamente).

Aunque el operativo contra ‘El Mencho’ pareció generar un impulso momentáneo en la imagen presidencial, no modificó las percepciones generales sobre el desempeño del gobierno en áreas clave.

Metodología: encuesta telefónica nacional a 800 adultos realizada del 13 al 22 de marzo de 2026, con muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades.

Margen de error: ±3.5% con 95% de confianza. La pregunta sobre aprobación se aplicó del 18 al 22 de marzo (n=400).