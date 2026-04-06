Encuesta afirma que Sheinbaum tuvo 70% de aprobación durante marzo

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México
/ 6 abril 2026
    Encuesta afirma que Sheinbaum tuvo 70% de aprobación durante marzo
    Aunque el operativo contra ‘El Mencho’ pareció generar un impulso momentáneo en la imagen presidencial, no modificó las percepciones generales sobre el desempeño del gobierno en áreas clave. CUARTOSCURO

Esa estabilidad en el apoyo a la mandataria contrasta con un fuerte repunte en la preocupación por la inseguridad

La más reciente encuesta nacional de El Financiero muestra que la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene un respaldo ciudadano sólido, al registrar 70% de aprobación en marzo.

Su nivel de desaprobación llegó a 29%, prácticamente sin cambios relevantes respecto al mes anterior, cuando había alcanzado 72% tras el operativo para detener a ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-que-fiscal-anticorrupcion-de-morelos-cobraba-moches-a-victimas-de-delitos-CG19795986

Sin embargo, esa estabilidad en el apoyo a la mandataria contrasta con un fuerte repunte en la preocupación por la inseguridad.

Según el sondeo, la proporción de personas que considera a la inseguridad como el principal problema del país se disparó de 60% a 79% entre febrero y marzo, un aumento de 19 puntos.

Este incremento desplazó otras preocupaciones: las menciones a la corrupción descendieron drásticamente, pasando de 24% en enero a 15% en febrero y apenas 5% en marzo.

La economía, por su parte, retrocedió ligeramente como tema prioritario, al pasar de 15% a 10%.

En cuanto a las evaluaciones sobre el desempeño gubernamental, la percepción en materia económica mostró movimientos marginales. Las opiniones positivas bajaron de 56% a 53%, mientras que las negativas subieron de 39% a 42%.

En el ámbito de la seguridad pública, las valoraciones continúan siendo desfavorables: 53% considera que el gobierno lo está haciendo mal o muy mal, frente a 42% que califica su labor de manera positiva.

El tema del crimen organizado presenta una tendencia prácticamente inmóvil. Solo 19% evalúa de forma positiva la actuación gubernamental, contra 77% que la desaprueba, números muy similares a los del mes previo (17% y 77%, respectivamente).

Aunque el operativo contra ‘El Mencho’ pareció generar un impulso momentáneo en la imagen presidencial, no modificó las percepciones generales sobre el desempeño del gobierno en áreas clave.

Metodología: encuesta telefónica nacional a 800 adultos realizada del 13 al 22 de marzo de 2026, con muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades.

Margen de error: ±3.5% con 95% de confianza. La pregunta sobre aprobación se aplicó del 18 al 22 de marzo (n=400).

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Claudia Sheinbaum

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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