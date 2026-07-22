Enfrenta México riesgo de perder grado de inversión por Pemex y bajo crecimiento

“Si las cosas continúan así, si no regresamos al camino correcto, quizás para cierre de sexenio (se daría) la pérdida de grado de inversión; son dos factores muy relevantes: uno de crecimiento y otro es el déficit” .

“Es un proceso relativamente largo, en el caso de S&P podría suceder en 12 meses (la rebaja en la calificación) pero quitarnos el grado de inversión Fitch, Moody’s generalmente primero te cambian la perspectiva a negativa y eso tarda entre 18 y 24 meses y después te rebajan la calificación y eso tarda entre 18 y 24 meses”.

Si México no logra cambiar su trayectoria y salir del círculo vicioso de bajo crecimiento, consolidación fiscal muy lenta, apoyos irracionales a Pemex y políticas tibias, será muy probable que pierda el grado de inversión hacia finales de este sexenio, advirtieron analistas de Franklin Templeton México.

“Sí va haber consolidación fiscal pero está siendo más lento de lo que es, tendríamos que ver una reducción importante en el déficit si es que queremos evitar que nos quiten el grado de inversión” , dijo Luis Gonzalí, VP y codirector de Inversiones en Franklin Templeton México, durante una reunión con medios.

Ramsé Gutiérrez, vicepresidente senior y codirector de Inversiones en la operadora de fondos, resaltó que “la gran falta” de México en términos futbolísticos es su crecimiento, pues tan sólo en el último apenas fue de 0.6 por ciento, y eso lo convirtió en la peor economía a nivel global.

"El problema es cuando se acumula esto (el bajo crecimiento) durante demasiado tiempo, es mejor tener una recesión y recuperarte y crecer fuerte, a evitar la recesión pero crecer poco durante tanto tiempo. ¿Qué hace falta? La inversión".

"¿Qué impide la inversión? Cada peso que se le está metiendo a Pemex. Históricamente, por lo regular cubría los costos operativos la renta que te generaba Pemex y en los últimos ocho años esto ha tendido a ser malo" , sostuvo.

Calificó de irracional la inversión que se ha hecho en Pemex en términos fiscales. Esos apoyos están compitiendo con inversiones que tienen mucho mayor potencial, como infraestructura, educación y energía, abundan.

“Sí tenemos que reconocer que la economía está en mucho estrés y que el crecimiento está en estrés; las exportaciones han liberado un poco el crecimiento pero la inversión sí está muy nefasta y es la gran falta que se está teniendo en México” .

"¿Quién es el villano del cuento? El tiempo. Y el problema es que este menor crecimiento le genera al Gobierno menos impuestos y como le genera menos impuestos y tiene más compromisos con los programas sociales pues baja más la inversión y al bajar más la inversión tenemos un menor crecimiento potencial y estamos en este círculo vicioso" , aseveró el experto.

Conforme pasa el tiempo, añadió, este problema se hace más difícil de resolver y es lo que lleva a las calificadoras a reconocer la realidad del país.

“La baja de calificación que se acaba de tener por parte de Moody's simplemente refleja que México no está pudiendo tener una consolidación fiscal, no está habiendo más inversión y entonces tienen que bajar la calificación” .