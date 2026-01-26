Enfrentamiento deja dos civiles armados abatidos en Montemorelos, Nuevo León
Un choque entre Fuerza Civil y un grupo armado en Montemorelos dejó dos presuntos delincuentes abatidos y el aseguramiento de armas, un vehículo y equipo táctico.
Un enfrentamiento entre presuntos miembros del crimen organizado y elementos de Fuerza Civil dejó dos civiles armados abatidos, en Montemorelos, Nuevo León.
Los hechos fueron reportados este lunes y se generaron cuando labores de inteligencia detectaron la incursión de un grupo armado por lo que se activó el Operativo Muralla.
El enfrentamiento entre los uniformados y los civiles armados dejó como resultados: dos abatidos, el aseguramiento de dos armas de fuego, un vehículo tipo pick up, diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico.
Entre los policías no se reportaron lesionados ni fallecidos.
Hasta el momento, la información que se tiene es preliminar y el sitio se encuentra resguardado para las labores correspondientes.