Enfrentamiento deja dos civiles armados abatidos en Montemorelos, Nuevo León

México
/ 26 enero 2026
    Enfrentamiento deja dos civiles armados abatidos en Montemorelos, Nuevo León
    Elementos de Fuerza Civil mantienen resguardada la zona del enfrentamiento en Montemorelos, donde dos civiles armados fueron abatidos durante un operativo. ARCHIVO

Un choque entre Fuerza Civil y un grupo armado en Montemorelos dejó dos presuntos delincuentes abatidos y el aseguramiento de armas, un vehículo y equipo táctico.

Un enfrentamiento entre presuntos miembros del crimen organizado y elementos de Fuerza Civil dejó dos civiles armados abatidos, en Montemorelos, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados este lunes y se generaron cuando labores de inteligencia detectaron la incursión de un grupo armado por lo que se activó el Operativo Muralla.

El enfrentamiento entre los uniformados y los civiles armados dejó como resultados: dos abatidos, el aseguramiento de dos armas de fuego, un vehículo tipo pick up, diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Entre los policías no se reportaron lesionados ni fallecidos.

Hasta el momento, la información que se tiene es preliminar y el sitio se encuentra resguardado para las labores correspondientes.

Crimen Organizado
Enfrentamientos

Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

