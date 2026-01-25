De edecán en Nuevo León a esposa del capo canadiense Ryan Wedding

Los nombres de Ryan y Miryam cobraron relevancia internacional en noviembre, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Wedding de encabezar una violenta organización criminal que trafica 60 toneladas anuales de cocaína hacia Canadá en alianza con el Cártel de Sinaloa.

La nicolaíta, de 34 años de edad, es esposa de Ryan Wedding, un ex atleta olímpico canadiense y presunto narcotraficante, que fue detenido el jueves pasado en la Ciudad de México al tiempo que el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, se reunía con altos funcionarios de seguridad mexicanos.

En poco más de una década, Miryam Andrea Castillo Moreno pasó de ser una joven de San Nicolás , municipio conurbado a Monterrey, Nuevo León, conocida por su trabajo como edecán a estar en la mira de Estados Unidos por su matrimonio con un presunto capo canadiense.

“Castillo”, acusó el Tesoro, “lava dinero de la droga para Wedding y lo ha ayudado a realizar actos de violencia”.

De acuerdo con medios estadounidenses, que citaron a funcionarios de su país, Miryam se casó en 2011 cuando Wedding estaba en prisión purgando una condena de tres años tras un fallido trato de drogas en San Diego.

Sin embargo, no aclararon cómo se conocieron e iniciaron su relación.

En Nuevo León, personas que conocieron a Castillo señalaron que entre 2012 y 2013 aún era edecán en eventos comerciales y deportivos, pero después empezó a lucir en redes sociales un estilo de vida lujoso.

Actualmente, las cuentas en redes sociales de la nicolaíta están desactivadas y se ignora su ubicación, mientras que el viernes pasado, Wedding llegó esposado y custodiado por personal del FBI a Estados Unidos.

Para el Buró, Wedding era uno de sus objetivos prioritarios.

“Sólo para que sepan lo mala persona que es Ryan Wedding”, afirmó el viernes Patel. “Pasó de ser un snowboarder olímpico al mayor narcotraficante de los tiempos modernos.

“Es un ‘El Chapo’ (Guzmán) de la actualidad. Es un Pablo Escobar de nuestros días”, recalcó.