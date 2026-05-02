Enrique Inzunza mantendrá su cargo como senador, tras acusaciones de Estados Unidos

El 2 de mayo se reportó que, a diferencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza no dejará su puesto en el gobierno.

Tanto Enrique Inzunza, como Rubén Rocha Moya, y otros 8 funcionarios de gobierno de Sinaloa, fueron señalados por la Fiscalía en Nueva York de los Estados Unidos por tener vínculos con el cártel de Sinaloa, principalmente con la facción de Los Chapitos. Según las declaraciones de Estados Unidos, los funcionarios aportaron información, protección y colaboración en el tráfico de drogas y de armas.

El primero de mayo, el gobernador Rocha Moya decidió tomar una licencia, aunque la investigación de la FGR declarara que las acusaciones de Estados Unidos no tenían suficientes pruebas para proceder con una extradición. Por su parte, el senador Inzunza decidió mantener su cargo en el Senado.

‘Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de senador de la República. De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales’ aseveró Inzunza desde las redes sociales.