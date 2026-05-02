Enrique Inzunza mantendrá su cargo como senador, tras acusaciones de Estados Unidos
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El senador Enrique Inzunza fue acusado por los Estados Unidos, junto con 9 funcionarios, de colaborar con el crimen organizado
El 2 de mayo se reportó que, a diferencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza no dejará su puesto en el gobierno.
Tanto Enrique Inzunza, como Rubén Rocha Moya, y otros 8 funcionarios de gobierno de Sinaloa, fueron señalados por la Fiscalía en Nueva York de los Estados Unidos por tener vínculos con el cártel de Sinaloa, principalmente con la facción de Los Chapitos. Según las declaraciones de Estados Unidos, los funcionarios aportaron información, protección y colaboración en el tráfico de drogas y de armas.
El primero de mayo, el gobernador Rocha Moya decidió tomar una licencia, aunque la investigación de la FGR declarara que las acusaciones de Estados Unidos no tenían suficientes pruebas para proceder con una extradición. Por su parte, el senador Inzunza decidió mantener su cargo en el Senado.
‘Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de senador de la República. De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales’ aseveró Inzunza desde las redes sociales.
Medios han destacado que el senador no ha sido visto desde el miércoles 29 de abril, tras la última sesión ordinaria de pleno del Senado.
Otro de los funcionarios de gobierno que fue señalado por los Estados Unidos es el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Él también decidió pedir una licencia, mientras las investigaciones de la FGR prosiguen.
Sin embargo, el senador de Morena, Enrique Inzunza, ha sido bastante vocal con respecto a las acusaciones que se hicieron en su contra, sobre la supuesta cooperación con el crimen organizado. Aseguró que la vinculación se debe a su rechazo por la presencia de elementos de la CIA en el territorio mexicano, específicamente en Chihuahua.
‘Por eso mismo, rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas, casualmente un día después de que defendiera desde la tribuna del Senado, en nombre de nuestro grupo parlamentario Morena, el principio basilar (sic) e innegociable de la soberanía de México, frente a la inconstitucional actuación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los EEUU, en territorio nacional, con la complicidad de la aún gobernadora del estado de Chihuahua’ expresó Inzunza.