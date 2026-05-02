Enrique Inzunza reaparece en Sinaloa tras acusaciones de Estados Unidos

El senador Enrique Inzunza reapareció en Badiraguato, Sinaloa, después de que se había ausentado del Senado de la República el pasado 29 de abril por acusaciones en su contra.

A través de X, detalló que se encontraba en su ‘terruño’, donde iba cada fin de semana a caminar sus veredas y escuchar el canto de sus pájaros. ‘Buenas tardes. Las y los saludo desde mi terruño, aquí en esta loma donde suelo vivir los fines de semana. Hoy he tenido la oportunidad de volver a la magnífica biografía de (Benito) Juárez’, comentó.