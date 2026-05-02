Enrique Inzunza reaparece en Sinaloa tras acusaciones de Estados Unidos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a funcionarios de Sinaloa de colaborar con el cártel de Los Chapitos
El senador Enrique Inzunza reapareció en Badiraguato, Sinaloa, después de que se había ausentado del Senado de la República el pasado 29 de abril por acusaciones en su contra.
A través de X, detalló que se encontraba en su ‘terruño’, donde iba cada fin de semana a caminar sus veredas y escuchar el canto de sus pájaros. ‘Buenas tardes. Las y los saludo desde mi terruño, aquí en esta loma donde suelo vivir los fines de semana. Hoy he tenido la oportunidad de volver a la magnífica biografía de (Benito) Juárez’, comentó.
Adelantó que el próximo 6 de mayo, comenzará la Comisión Permanente. ‘Y de qué mejor manera para esta coyuntura: repasando la vida de Juárez, nuestro más alto prócer nacional. Como él, con mi Patria y con los míos, siempre. Ahí nos vemos’.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Inzunza, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Memdivíl, de narcotráfico y posesión de armas de fuego, junto a otros siete exfuncionarios.
Comparado con Rocha Moya y Gámez Mendívil, es el único que no ha pedido licencia con el fin de separarse del cargo. Declaró que, de ser solicitado por parte de las autoridades competentes, acudirá al llamado.