Enrique Inzunza vuelve a su escaño en el Senado tras licencia de menos de 24 horas

El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez se reincorporó este viernes 29 de mayo a sus funciones legislativas en el Senado de la República, luego de haber solicitado licencia un día antes bajo el argumento de enfrentar una “embestida mediática” que, según expresó, le impedía participar en el periodo extraordinario de sesiones. La reincorporación fue anunciada ante el pleno por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, quien dio lectura a la comunicación enviada por el propio legislador sinaloense. “Recibimos una comunicación suscrita por el senador Inzunza Cázares, en el que se informa de su reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 29 de mayo del año en curso. La Asamblea se da por enterada. Comuníquese”, informó la presidencia de la Mesa Directiva minutos antes de concluir el periodo extraordinario.

UNA LICENCIA QUE DURÓ MENOS QUE EL PERÍODO EXTRAORDINARIO La licencia solicitada por Enrique Inzunza fue aprobada el jueves 28 de mayo y tenía vigencia hasta las 15:00 horas del viernes 29. El legislador había anunciado públicamente que se apartaría temporalmente de las sesiones legislativas debido a lo que calificó como una campaña mediática en su contra. Tras la aprobación de la licencia, rindió protesta como senador suplente Omar Alejandro López Campos, quien ocupó temporalmente el escaño durante parte del periodo extraordinario. Sin embargo, la reincorporación de Inzunza se formalizó antes de que concluyeran los trabajos legislativos para los cuales había solicitado ausentarse. INZUNA: DEL SENADO A UNA CEREMONIA FAMILIAR EN CULIACÁN Horas antes de que se aprobara su licencia, Enrique Inzunza publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró encontrarse en la Ciudad de México y haber acudido al Senado desde el día anterior para atender la convocatoria al periodo extraordinario. No obstante, durante la noche del mismo jueves fue ubicado en Culiacán. De acuerdo con reportes periodísticos, el senador asistió a la ceremonia de graduación de la preparatoria del Tecnológico de Monterrey, donde uno de sus hijos concluyó sus estudios correspondientes a la generación 2023-2026. Al evento acudió acompañado por su esposa, Claudia Meza. Al concluir la ceremonia, reporteros solicitaron una declaración al legislador; sin embargo, respondió únicamente: “No, este es un evento familiar”.

INZUNA Y SU AUSENCIA EN EL PLENO, CON APARICIONES PÚBLICAS LIMITADAS Aunque Inzunza afirmó haber acudido al Senado durante los días previos al periodo extraordinario, reportes periodísticos señalaron que no fue observado en el pleno durante las sesiones del miércoles y jueves. Desde que se hicieron públicos los señalamientos en su contra el pasado 29 de abril, sus apariciones públicas han sido limitadas. Una de las más recientes ocurrió el 22 de mayo, cuando el senador Javier Corral Jurado informó haberse reunido con él en un restaurante ubicado en el Country Club de Culiacán. LOS SEÑALAMIENTOS CONTENIDOS EN LA ACUSACIÓN DE ESTADOS UNIDOS El nombre de Enrique Inzunza aparece en el expediente S9 23 Cr. 180 presentado el 29 de abril por el Distrito Sur de Nueva York. En dicho documento también son mencionados el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Según la acusación, los señalados enfrentarían cargos relacionados con conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para utilizar artefactos explosivos. El expediente sostiene que Inzunza habría participado en una reunión celebrada después de la elección de junio de 2021 entre Rubén Rocha Moya y miembros de la facción criminal conocida como Los Chapitos, cuando se desempeñaba como secretario general de Gobierno de Sinaloa. De acuerdo con la acusación estadounidense, durante dicho encuentro se habría acordado otorgar control de la Policía Estatal de Sinaloa a integrantes de esa organización criminal.

EL SENADOR ENRIQUE INZUNA RECHAZA LAS ACUSACIONES DE ESTADOS UNIDOS Enrique Inzunza ha rechazado públicamente los señalamientos formulados por las autoridades estadounidenses. El legislador ha sostenido que las acusaciones constituyen un “ataque e insidia contra Morena y AMLO” y ha manifestado su intención de demostrar su inocencia desde su posición como senador.

A diferencia de Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia al cargo de gobernador de Sinaloa, Inzunza mantuvo su escaño en el Senado y únicamente se separó temporalmente de sus funciones durante algunas horas del periodo extraordinario, antes de reincorporarse formalmente este viernes.

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