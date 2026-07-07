Anticipa Ebrard inversión de más de 500 mdd en sector automotriz

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    Anticipa Ebrard inversión de más de 500 mdd en sector automotriz
    A pesar de que la marca japonesa Toyota trasladará parte de su producción a Estados Unidos, se espera que no impacte inmediatamente al sector automotriz mexicano. VANGUARDIA

”La Secretaría de Economía ha recibido confirmación (...) de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más 500 de millones de dólares”, manifestó el titular de Economía

Aunque la japonesa Toyota trasladará parte de la producción de su vehículo Tacoma de México a Texas, Estados Unidos, la Secretaría de Economía (SE) anunció que otra empresa invertirá más de 500 millones de dólares en el País.

”La Secretaría de Economía ha recibido confirmación -luego de gestiones de la Presidenta Claudia Sheinbaum-de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más 500 de millones de dólares, la cual será anunciada en los próximos días”, afirmó en un comunicado la dependencia a cargo de Marcelo Ebrard.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-suben-ventas-de-automoviles-pero-caen-sus-exportaciones-92-en-junio-EM21968738

No informó el nombre de dicha compañía.

Además, se aseguró que el traslado de la producción de la planta de Tijuana, como parte del plan global de Toyota, no será inmediato.

”El traslado de la producción no ocurrirá de manera inmediata, sino que se iniciará un proceso gradual que concluirá en 2030. De igual manera Toyota continúa en análisis del futuro que tendrá la planta a partir de 2030”, se acotó.

”Toyota anunció que mantendrá su planta en Guanajuato que emplea a 2 mil 800 personas de manera directa y que genera otros miles de empleos de manera indirecta en la región”, afirmó la dependencia.

TOYOTA: 4TO LUGAR EN VENTAS DE JUNIO EN MÉXICO

Las ventas de Toyota en junio de 2026 fueron de 10 mil 662 unidades vehiculares, siendo la marca número cuatro en el top 5 de ventas por marcas en México, según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Presentó un aumento de 4.9% a tasa anual en el sexto mes de 2026, con una venta acumulada de 62 mil 129 coches (un +3.1% tasa anual), según el RAIAVL.

El modelo más vendido en junio de 2026 marca Toyota fue la camioneta ligera Hilux, importada desde Tailandia.

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Reforma

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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