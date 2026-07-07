Anticipa Ebrard inversión de más de 500 mdd en sector automotriz

”La Secretaría de Economía ha recibido confirmación -luego de gestiones de la Presidenta Claudia Sheinbaum-de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más 500 de millones de dólares, la cual será anunciada en los próximos días”, afirmó en un comunicado la dependencia a cargo de Marcelo Ebrard.

Aunque la japonesa Toyota trasladará parte de la producción de su vehículo Tacoma de México a Texas , Estados Unidos, la Secretaría de Economía (SE) anunció que otra empresa invertirá más de 500 millones de dólares en el País.

No informó el nombre de dicha compañía.

Además, se aseguró que el traslado de la producción de la planta de Tijuana, como parte del plan global de Toyota, no será inmediato.

”El traslado de la producción no ocurrirá de manera inmediata, sino que se iniciará un proceso gradual que concluirá en 2030. De igual manera Toyota continúa en análisis del futuro que tendrá la planta a partir de 2030”, se acotó.

”Toyota anunció que mantendrá su planta en Guanajuato que emplea a 2 mil 800 personas de manera directa y que genera otros miles de empleos de manera indirecta en la región”, afirmó la dependencia.

TOYOTA: 4TO LUGAR EN VENTAS DE JUNIO EN MÉXICO

Las ventas de Toyota en junio de 2026 fueron de 10 mil 662 unidades vehiculares, siendo la marca número cuatro en el top 5 de ventas por marcas en México, según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Presentó un aumento de 4.9% a tasa anual en el sexto mes de 2026, con una venta acumulada de 62 mil 129 coches (un +3.1% tasa anual), según el RAIAVL.

El modelo más vendido en junio de 2026 marca Toyota fue la camioneta ligera Hilux, importada desde Tailandia.