Entrega de piloto a EU en caso ‘Mayo’ Zambada fue conforme a la ley, aclara Sheinbaum

Las declaraciones fueron emitidas durante su conferencia matutina, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) difundiera información sobre el proceso de identificación del detenido y las acciones que precedieron a su traslado a territorio estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la entrega a Estados Unidos del piloto investigado por su presunta participación en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada se realizó conforme al marco jurídico mexicano y bajo los procedimientos establecidos en la Ley de Seguridad Nacional .

El caso volvió a atraer la atención pública debido a las investigaciones relacionadas con el traslado del presunto líder criminal y al procedimiento mediante el cual las autoridades mexicanas autorizaron la entrega del piloto a las autoridades de Estados Unidos.

FGR INFORMÓ SOBRE EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN

Previamente, la FGR explicó que la persona detenida proporcionó inicialmente una identidad falsa, situación que obligó a las autoridades a realizar diversas diligencias para confirmar plenamente quién era.

De acuerdo con la institución, la identificación definitiva fue posible mediante estudios periciales y otros procedimientos de verificación, lo que permitió establecer la identidad del detenido antes de continuar con las actuaciones correspondientes.

Tras conocerse ese comunicado, la presidenta sostuvo que el procedimiento seguido por el Gobierno de México cumplió con las disposiciones legales aplicables y descartó que la entrega se hubiera realizado al margen de la normatividad vigente.

SHEINBAUM AFIRMA QUE SE CUMPLIÓ LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

Al abordar el tema, Claudia Sheinbaum señaló que la decisión fue tomada dentro de los mecanismos previstos por la legislación mexicana para este tipo de casos.

“La entrega de estos delincuentes a Estados Unidos por parte del Consejo de Seguridad Nacional se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional”, declaró la mandataria durante su conferencia.

La presidenta explicó que la determinación fue resultado del trabajo coordinado entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, las cuales analizaron la situación jurídica y los riesgos relacionados con cada una de las personas sujetas a estos procedimientos.

EL GABINETE DE SEGURIDAD REALIZÓ UN ANÁLISIS PREVIO

Según explicó la mandataria, antes de autorizar las entregas se desarrolló una revisión detallada de cada expediente, con el propósito de evaluar las circunstancias particulares de los detenidos y los riesgos que podrían representar.

“Ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas que debían enviarse y de cada uno de ellos, con el análisis de riesgo de lo que podían representar por estar en México”, afirmó Sheinbaum.

Las declaraciones se producen mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los expedientes que ha generado mayor atención tanto en México como en Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades federales sostienen que el procedimiento de entrega del piloto se realizó conforme a las facultades legales previstas para este tipo de asuntos y con base en las investigaciones efectuadas por las instituciones competentes.

‘JANDO’ FUE ENTREGADO A ESTADOS UNIDOS EN 2025

La Fiscalía recordó que en agosto de 2025 Mauro Alberto “N” fue entregado a autoridades estadounidenses junto con otros 25 presuntos delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.

No obstante, precisó que dicha entrega no implicó el cierre de las investigaciones que mantiene abiertas la autoridad ministerial mexicana.

PERITAJES LO VINCULAN CON EL VUELO DE 2024 USADO PARA TRASLADAR A ‘EL MAYO’

La FGR informó que en junio de 2026, tras una revisión de las carpetas de investigación, se localizaron indicios que permitieron establecer coincidencias entre la voz y las huellas dactilares de Mauro Alberto “N” con las del piloto que trasladó el 26 de junio de 2024 a Ismael “N” y Joaquín “N” desde Culiacán hacia el estado de Nuevo México, en Estados Unidos.

La dependencia señaló que estos resultados forman parte de los datos de prueba integrados en las investigaciones ministeriales.

INVESTIGACIÓN PERMANECE ABIERTA

La Fiscalía General de la República enfatizó que la entrega del imputado a autoridades estadounidenses no extingue las investigaciones que se desarrollan en México.

Indicó que conserva las grabaciones, dictámenes periciales, entrevistas y demás elementos de prueba integrados en las carpetas de investigación, además de que podrá solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica y cooperación entre México y Estados Unidos para continuar con el esclarecimiento de los hechos.