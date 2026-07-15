‘La peor violencia contra una mujer es quitarle la vida’: Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la reforma forma parte del paquete de acciones impulsadas por su administración para fortalecer la protección de los derechos de las mujeres. Recordó que, desde octubre de 2024, la Constitución incorporó principios como la igualdad sustantiva , el derecho a una vida libre de violencia y la igualdad salarial.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el feminicidio representa la forma más grave de violencia y discriminación contra las mujeres, al presentar la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio , una propuesta que busca establecer reglas homogéneas para investigar y sancionar este delito en todo el país.

Con esta nueva iniciativa, el Gobierno federal plantea eliminar las diferencias que actualmente existen entre las entidades federativas respecto a la tipificación del feminicidio , los criterios de investigación y las sanciones aplicables, con el objetivo de contar con un marco jurídico uniforme.

BUSCAN EVITAR QUE LOS CASOS SEAN CLASIFICADOS DE FORMA INCORRECTA

Al explicar el alcance de la propuesta, Claudia Sheinbaum sostuvo que, aunque las cifras oficiales muestran una disminución de los feminicidios, todavía existen casos que no son investigados bajo ese delito debido a diferencias en los criterios utilizados por algunas fiscalías.

“La peor violencia contra una mujer, la peor forma de discriminación y de trato indigno hacia una mujer es quitarle la vida. Feminicidio significa asesinar a una mujer por el solo hecho de ser mujer”, expresó la presidenta.

También señaló que aún existen investigaciones en las que muertes violentas de mujeres son clasificadas como suicidios u homicidios, pese a que las familias reportan antecedentes de violencia. “Lamentablemente, en algunas fiscalías se sigue catalogando la muerte violenta de una mujer como suicidio”, afirmó durante su intervención.

LA INICIATIVA PLANTEA UN TIPO PENAL ÚNICO Y PENAS MÁS HOMOGÉNEAS

La propuesta enviada al Congreso de la Unión establece una definición única del delito de feminicidio para todo el país, además de incorporar diez razones de género que servirán para acreditar este ilícito durante las investigaciones ministeriales.

El proyecto también contempla una pena uniforme de entre 50 y 70 años de prisión, además de 19 agravantes que permitirían aumentar la sanción en casos específicos, como cuando la víctima sea menor de edad, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante.

Asimismo, la iniciativa incluye sanciones complementarias para los responsables, entre ellas la pérdida de la patria potestad, los derechos sucesorios, la tutela y la guarda y custodia. En caso de que el responsable sea un servidor público, también se prevé la inhabilitación para ejercer funciones dentro de la administración pública.

EL PROYECTO TAMBIÉN BUSCA REDUCIR LA IMPUNIDAD

Otro de los puntos relevantes de la iniciativa consiste en fortalecer la capacitación de ministerios públicos y homologar los protocolos de investigación en las 32 entidades federativas, con el propósito de que los antecedentes de violencia denunciados por familiares sean considerados durante la integración de las carpetas de investigación.

La presidenta indicó que, de acuerdo con las estadísticas disponibles, cerca del 90% de los feminicidios son presuntamente cometidos por la pareja sentimental o por un familiar directo de la víctima, por lo que consideró indispensable reforzar los mecanismos para combatir la impunidad.

El proyecto también propone que el feminicidio sea considerado un delito imprescriptible, de modo que la acción penal y la reparación del daño no pierdan vigencia con el paso del tiempo. Además, plantea eliminar beneficios legales como la amnistía, la libertad condicionada y la conmutación de penas para las personas que sean sentenciadas por este delito.