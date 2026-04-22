Entregan cuerpo de turista canadiense tras ataque en Teotihuacán; agresor también es reclamado por familiares

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México
/ 22 abril 2026
    Entregan cuerpo de turista canadiense tras ataque en Teotihuacán; agresor también es reclamado por familiares
    Los cuerpos de la víctima y del agresor fueron trasladados al Semefo en Texcoco, donde se realizaron necropsias tras el ataque en Teotihuacán Cuartoscuro

Tras el ataque en la Pirámide de la Luna, autoridades entregaron los restos de la víctima y mantienen abiertas las líneas de investigación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el cuerpo de la turista canadiense que perdió la vida durante el ataque armado en la Zona Arqueológica de Teotihuacán fue entregado a sus familiares en el Servicio Médico Forense (Semefo) ubicado en Texcoco.

De acuerdo con la autoridad, no se reveló la identidad ni el parentesco de las personas que reclamaron los restos; sin embargo, se confirmó que se trata de allegados a la víctima. Los restos serán trasladados a Canadá con el acompañamiento de autoridades consulares de ese país.

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En paralelo, familiares de Julio César Jasso Ramírez, identificado como el agresor, se presentaron en la Fiscalía Regional de Texcoco para reconocer y reclamar su cuerpo, iniciando el procedimiento formal para su entrega. El hombre portaba una identificación con domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero, aunque, según las indagatorias, ya no residía en ese lugar.

Ambos cuerpos fueron trasladados previamente al Semefo, donde se les practicaron las necropsias de ley como parte de la integración de la carpeta de investigación. Las primeras líneas de investigación refieren que el ataque fue planeado y ejecutado por el agresor sin la participación de otras personas.

PRIMERAS INVESTIGACIONES APUNTAN A QUE ATAQUE FUE PLANEADO

El ataque ocurrió el lunes 20 de abril al mediodía en la Pirámide de la Luna, dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán. Las autoridades señalaron que el agresor, de 27 años y originario de Oaxaca, arribó al sitio un día antes, tras trasladarse desde Guerrero hacia la Ciudad de México y posteriormente al complejo turístico mediante transporte por aplicación.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, durante una conferencia conjunta con la presidenta Claudia Sheinbaum, el ataque no fue espontáneo. “El agresor visitó en varias ocasiones la zona arqueológica”, indicó, al detallar que previamente se hospedó en hoteles aledaños y realizó recorridos para identificar el lugar.

Las investigaciones también señalan que el ataque tuvo una duración aproximada de 14 minutos, periodo en el que el agresor tomó como rehenes a varios turistas que se encontraban en el sitio.

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ATAQUE EN TEOTIHUACÁN DEJÓ A UNA PERSONA SIN VIDA Y 13 HERIDOS

Durante el incidente, el agresor disparó contra varias personas, entre ellas la turista canadiense que falleció en el lugar. Según los reportes oficiales, entre las 13 personas lesionadas se encuentran turistas de Colombia, Brasil, Canadá y Estados Unidos, así como un menor de seis años.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que brindó asistencia consular a ciudadanos estadounidenses que resultaron heridos durante los hechos.

ATACANTE AMENAZÓ A TURISTAS

Las indagatorias señalan que el agresor portaba una pistola de fabricación estadounidense, un cuchillo y al menos 52 cartuchos útiles calibre .38. Vestía camisa de cuadros gris, playera del mismo color, pantalón táctico negro y botas tipo policial.

Durante el ataque, emitió amenazas contra los turistas, entre ellas la frase: “Europeos, va a ser la última vez que vienen aquí”. Posteriormente, fue localizado por elementos de seguridad.

AGRESOR DE TEOTIHUACÁN SE QUITÓ LA VIDA DESPUÉS DE SER HERIDO POR LA GUARDIA NACIONAL

De acuerdo con los reportes, el agresor fue herido en una pierna por elementos de la Guardia Nacional. Tras ser inmovilizado, tomó el arma y se disparó en la cabeza.

Entre sus pertenencias, autoridades localizaron diversos objetos, incluidos materiales alusivos a agresiones y referencias a hechos violentos internacionales, los cuales forman parte de las líneas de investigación en curso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ataque-en-teotihuacan-fue-premeditado-agresor-visito-zona-y-dejo-pistas-vinculadas-a-columbine-BF20168393

FGR MANTIENE INVESTIGACIÓN EN CURSO SOBRE EL ATAQUE EN TEOTIHUACÁN

El mismo 20 de abril, la Fiscalía General de la República informó que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, inició una investigación por estos hechos, en coordinación con la FGJ de Edomex.

La dependencia federal señaló que se desplegaron sus capacidades institucionales y se realizan las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido, incluyendo el análisis de indicios, peritajes y la reconstrucción de la secuencia de los hechos.

Las investigaciones continúan en curso mientras se integran los elementos necesarios para determinar con precisión las circunstancias del ataque y sus implicaciones.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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