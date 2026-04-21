Ataque en Teotihuacán fue premeditado: agresor visitó zona y dejó pistas vinculadas a Columbine

El ataque armado ocurrido la mañana del 20 de abril en la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, continúa bajo investigación tras revelarse nuevos elementos que apuntan a una planeación previa por parte del agresor, así como la presencia de materiales vinculados a otros hechos de violencia ocurridos en el extranjero. Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, informó que las indagatorias permitieron establecer que el ataque no fue un hecho espontáneo.

“Este acto no fue espontáneo, esta persona visitó de manera preliminar, sabemos, en varias ocasiones la zona arqueológica. Se hospedó en hoteles aledaños de manera previa y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta”, explicó. De acuerdo con las autoridades, el agresor, identificado como Julio César Jasso Rodríguez, habría realizado recorridos previos en la zona para analizar el entorno y definir el sitio del ataque. Las investigaciones también señalan que actuó en solitario, sin la participación de otras personas.

HALLAN INDICIOS ENTRE LAS PERTENENCIAS DE ATACANTE RELACIONADOS CON MASACRE DE COLUMBINE Entre las pertenencias del atacante se localizaron diversos objetos que forman parte de la carpeta de investigación, entre ellos materiales que hacen referencia a la Masacre de Columbine. Este hecho, ocurrido también un 20 de abril, pero de 1999 en una escuela secundaria de Estados Unidos, dejó un saldo de 13 personas muertas y 24 heridas. Las autoridades detallaron que el agresor portaba una mochila táctica y una bolsa con 52 cartuchos útiles, además de documentos personales, boletos de autobús, un teléfono celular análogo, así como literatura, imágenes y manuscritos vinculados con dicho ataque. Estos elementos son analizados como parte del proceso para entender el contexto y la motivación del hecho. El arma utilizada fue un revólver calibre .38, marca Smith & Wesson, con matrícula C90673, cuyo registro, según se informó, es anterior a 1968 en los archivos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos. “Se tiene y se presume que por la forma en que los indicios fueron encontrados tuvo la oportunidad de recargar el arma al menos en dos ocasiones para accionarlo en contra de sus víctimas”, indicó el fiscal.

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ATAQUE EN PIRÁMIDE DE LA LUNA DEJA A UNA MUJER SIN VIDA Y 13 HERIDOS Durante el incidente, el agresor sometió a un grupo de turistas en la parte alta de la Pirámide de la Luna, a quienes amenazó con el arma de fuego. El saldo reportado por las autoridades fue de una mujer de nacionalidad canadiense fallecida y 13 personas lesionadas, de las cuales siete presentaron heridas por arma de fuego y seis más resultaron afectadas por caídas durante el intento de resguardarse. De acuerdo con los reportes, siete de las personas heridas permanecen recibiendo atención médica en hospitales del sistema IMSS-Bienestar.

GUARDIA NACIONAL ACORRALÓ A ATACANTE DE TEOTIHUACÁN Las autoridades informaron que el agresor fue localizado por elementos de seguridad, quienes intervinieron en el sitio. Según lo señalado, el sujeto fue acorralado tras agredir a los elementos de la Guardia Nacional, momento en el cual decidió quitarse la vida. En relación con la actuación de los agentes, el fiscal explicó que no se prevén responsabilidades en su contra. Indicó que su intervención se enmarca en el cumplimiento del deber, luego de que el agresor representara un riesgo para las personas presentes en el lugar. ATAQUES RECIENTES PODRÍAN PRESENTAR POSIBLES PATRONES DE INFLUENCIA El hallazgo de referencias a Columbine forma parte de una línea de investigación que analiza posibles influencias externas en este tipo de hechos. En ese contexto, se han documentado casos recientes en México donde las autoridades han señalado elementos similares en el comportamiento de agresores. Uno de ellos ocurrió en Baja California, donde un adolescente de 16 años fue detenido tras el homicidio de una menor de 13 años. De acuerdo con las indagatorias, el joven habría manifestado que se ‘inspiró’ en una serie televisiva sobre un asesino serial, lo que fue incorporado como parte del análisis de su conducta. En la Ciudad de México, otro caso involucró a un joven que agredió a dos personas dentro de un plantel educativo, causando la muerte de un estudiante y lesiones a un trabajador. Durante las primeras investigaciones se informó que el agresor participaba en foros digitales de coontenido “incels”, espacios en línea donde se comparten discursos de odio. Autoridades señalaron que el joven habría expresado intenciones de agredir a más personas durante el ataque. En Puebla, un hecho reciente involucró a un adolescente de 15 años que atacó a dos docentes dentro de una institución educativa, provocando su muerte. Las investigaciones en ese caso también contemplaron la revisión de su actividad en redes y el entorno digital como parte del análisis del móvil. INVESTIGACIÓN SE MANTIENE EN CURSO Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación en torno al ataque en Teotihuacán, incluyendo el análisis de los objetos asegurados, la reconstrucción de los movimientos del agresor en días previos y la posible influencia de contenidos externos. El caso continúa bajo seguimiento por parte de la fiscalía estatal, mientras se integran los dictámenes periciales y testimonios necesarios para esclarecer completamente los hechos.

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