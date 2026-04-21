‘No vais a regresar’: Videos del ataque en Teotihuacán revelan amenazas y momentos de pánico entre turistas

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México
/ 21 abril 2026
    ‘No vais a regresar’: Videos del ataque en Teotihuacán revelan amenazas y momentos de pánico entre turistas
    Videos del ataque en Teotihuacán muestran amenazas y discurso del agresor antes de disparar; autoridades analizan grabaciones del caso Captura de pantalla

Videos del ataque en Teotihuacán revelan amenazas y momentos de pánico entre turistas

La difusión de videos en redes sociales sobre el ataque armado ocurrido el 20 de abril en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, ha permitido conocer los momentos previos y durante la agresión, así como las declaraciones emitidas por el presunto responsable, identificado como Julio César “N”, de 27 años.

En los materiales, captados por turistas que se encontraban en la zona arqueológica, se escuchan detonaciones, gritos y expresiones de angustia, además de las amenazas que el agresor dirigió a las personas presentes antes y durante el tiroteo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tiroteo-en-teotihuacan-reportan-dos-menores-de-6-y-13-anos-entre-los-13-extranjeros-heridos-LF20161082

CAPTAN EN VIDEO DISCURSO DE ATACANTE DE TEOTIHUACÁN ANTES DE ABRIR FUEGO

Uno de los videos más difundidos muestra al agresor desde la parte alta de la pirámide, donde lanza un mensaje con expresiones de odio hacia visitantes extranjeros:

“Y vosotros que habéis venido desde la pta Europa, no vais a regresar. Si os movéis, os sacrifico. Esto se construyó para sacrificar cabrons, no para que vengáis a hacer la pta fotito de mierda. ¿Lo veis? Cumplo mi palabra”.

Las imágenes no muestran directamente el momento de los disparos, pero sí registran el ambiente de tensión que se generó instantes antes de la agresión.

AMENAZAS Y TOMA DE REHÉNES

En otro de los videos que circulan en redes, se escucha al mismo individuo afirmar que había atacado previamente a otras personas, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades:

“Han muerto dos ptos coreanos allá, los he sacrificado como a perros... Necesito a alguien... tú lárgate... y dile a esos cabrnes que aquí tengo rehenes y como intenten subir, los voy a matar”.

Asimismo, se aprecia cómo el agresor ordena a algunas personas realizar acciones bajo presión:

“Levántate... corta eso, tienes un minuto... Muévete”.

Los audios también captan la reacción de los turistas, incluyendo llanto, respiración agitada y súplicas en voz baja:

“No voltees... libéranos señor, libéranos padre”, se escucha decir a una mujer.

VIDEOS CAPTAN MOMENTO EN EL QUE LAS AUTORIDADES SE ACERCAN AL LUGAR DEL ATAQUE

En los videos también se perciben sirenas de patrullas a la distancia, lo que indica la movilización de cuerpos de seguridad mientras el agresor mantenía el control de la situación en la parte alta del sitio.

De acuerdo con la información oficial, el ataque dejó como saldo la muerte de una mujer canadiense, 13 personas lesionadas y el fallecimiento del propio agresor, quien se privó de la vida tras los hechos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/identifican-al-presunto-autor-de-la-balacera-en-teotihuacan-GG20154121

FGR INVESTIGA ATAQUE EN TEOTIHUACÁN

La Fiscalía General de la República informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el ataque y determinar responsabilidades.

Durante la conferencia matutina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que el agresor fue herido por elementos de la Guardia Nacional antes de quitarse la vida.

Las autoridades continúan con el análisis de los videos difundidos y otros elementos recabados para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer con precisión lo ocurrido en la zona arqueológica.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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Briceño Lovera añadió que un policía municipal, en coordinación con efectivos federales, rodeó el área y confirmó que el atacante ya no contaba con signos vitales.

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